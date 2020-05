Pablo Iglesias i el seu equip pretenen perpetuar-se en el poder cobrant "grans sous"

La proposta programàtica de l'equip d'Iglesias defensa suprimir la limitació salarial en els càrrecs públics equivalent a tres SMI, eliminar la limitació de mandats perquè durin més de dotze anys si els inscrits ho accepten i crear la figura del «militant», que pagarà una quota per participar en processos interns.













D'aquesta manera l'equip Iglesias deixarà de confiar en el SMI per les seves retribucions en el públic, Iglesias i el seu nucli dur podrà perpetuar-se en la funció pública per sobre dels 12 anys i els que vulguin ser militants amb dret a vot hauran de estirar el butxaca.





Pablo Iglesias (2014): "A Espanya no guanya més el més intel·ligent, sinó el més proper al poder"





Una de les propostes estrella del Podem de 2014 va ser poder mantenir l'exemple dels càrrecs públics i els orgànics a través d'una limitació de el salari dels llavors "eurodiputats". Una cosa que molts dubten ara al 2020, que hagi complert Pablo Iglesias a la vista de les seves declaracions d'ingressos en tots aquests anys . D'aquesta manera deia Podem "el s càrrecs públics no podran formar part de consells d'administració a deixar la política ni ocupar alts càrrecs executius fins que passin deu anys. Cap eurodiputat podrà cobrar un sou que tripliqui el salari mínim. Iglesias i els seus companys cobraran al voltant de 1.900 euros ".





I ja els diaris afirmaven el 2016 que tenint en compte el que cobrava, Iglesias, podia considerar-ric segons els propis criteris de Podem. Aquest any, el 2016 el líder morat va ingressar ni més ni menys que més de 119.707 euros i tenia al seu compte 125.437 euros una quantitat que superava en 80.225 euros més els 45.211 euros que va declarar tenir quan va ocupar el seu primer escó al Parlament Europeu al juny de 2014. En dos anys va acumular a raó de gairebé 40.000 euros / anuals. És possible fer això amb una limitació salarial de 3SMI ?. És evident que ni era possible abans ni és possible ara. Alguna cosa no encaixa entre la teoria i la pràctica del líder de Podem, Pablo Iglesias, en tots aquests anys de suposada contenció d'ingressos en 3SM, no els sembla ?.





I és que Iglesias en 2014 era un líder diferent al del 2020 i deia coses com aquestes "el portaveu i eurodiputat de Podem vol imposar un salari màxim per acabar amb els" nivells escandalosos de desigualtat ". I al 2020, hi ha més o menys desigualtat ?.





Segons l'opinió del Iglesias de 2014, el problema de país (Espanya) no "era que els rics no cobrin prou, sinó que no hi ha incentius perquè els millors es quedin. " Aquí no guanya més el més intel·ligent ni el que més es s'esforça, sinó el més proper a el poder ". Una frase profètica a la vista dels s'han apartat d'ell i de qui ha decidit envoltar Iglesias en el govern de coalició. De debò, són els més preparats del seu partit ? o són parafrasejant al Iglesias de l'any 2014, els més fidels al seu poder ?.





ELS INSCRITS DELS CERCLES TINDRAN DRET A VOTAR SI PAGUEN UNA QUOTA DE MILITANT





Podem obligarà si guanya Pablo Iglesias als seus militants a estar al corrent d'una quota si volen ser "integrants de ple dret", és evident que bona part de l'electorat morat no compta amb ingressos per pagar cap quota, molts estan en ERTES, l'atur o formen part de les anomenades "cues de la fam", de manera que els que tinguin més poder adquisitiu seran els que decidiran sobre les "coses importants" en Podem.









És el que reflecteix el document presentat per l'equip d'Iglesias que diu "p er ser integrant de ple dret en l'organització serà necessari abonar una quota popular (que serà objecte de reglament) i, a més, aquesta militància haurà d'estar vinculada a un únic Cercle ", aprofundeixen.





A nivell local, la figura del secretari general municipal desapareixerà per donar pas a la de "portaveu municipal", que el triaran directament la militància al corrent de pagament dels Cercles d'aquest municipi, i el mandat tindrà una vigència d'un any. Amb aquesta regeneració anual no es potenciarà l'estabilitat ni tan sols d'una legislatura a nivell local quan els càrrecs estatals i autonòmics sí gaudiran d'aquesta tranquil·litat per treballar.





PABLO IGLESIAS LIDERARÀ PODEM FINS QUE ES CANSI





El document ètic que la candidatura de Pablo Iglesias ha portat a la III Assemblea Ciutadana Estatal de Podem "virtual" ha deixat la porta oberta a mandats més llargs tant dels càrrecs del partit com a càrrecs públics. Portar més anys puntua en la reelecció futura.





El límit estàndard de vuit anys com a càrrec de el partit o càrrec públic pot prorrogar a dotze anys de forma excepcional, i fins i tot, més enllà si ho ratifica la militància.





En el projecte polític que defensa el secretari general, Pablo Iglesias, el document ètic estableix "la limitació de mandats a vuit anys per a tots els càrrecs públics i càrrecs interns de el partit", com assenyalen els estatuts actuals, però afegeix: "amb possibilitat de prorrogar excepcionalment a dotze anys. Més enllà d'aquest termini, la pròrroga està supeditada a consulta a les persones inscrites ". És a dir el que decidiran els militants que paguin quota al partit i la resta no.





Això suposa relaxar el termini establert en els estatuts actuals, i en tant es plasma en un reglament, suposa l'eliminació dels límits de continuïtat.





La norma permetrà a Iglesias prorrogar el seu mandat de manera indefinida, encara que el seu pla de futur és deixar el càrrec després de sortir de govern . En un acte de democràcia de mascle alfa, perquè de liderar el partit que es diu feminista encara, res de res.





Iglesias mana i la resta obeeix si vol, sinó les portes estan obertes per a tot el sector crític que és qualificat cíclicament de ser l'"enemic intern".









DEU MINUTS QUE DESMONTAREN PODEM EN VISTA ALEGRE II