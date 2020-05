Torra no convocarà eleccions enmig de la pandèmia i Junqueras demana pactar el calendari electoral

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebutjat convocar eleccions enmig del Covid-19 "Si no convoquem unes eleccions per poder aprovar un pressupost, tampoc ho farem ara enmig de l'emergència sanitària, econòmica i social més gran dels últims temps ".





"No és moment d'abocar el país, les institucions i els partits a un procés electoral que dissoldria el Parlament i la seva capacitat legislativa", ha escrit en un article a La Vanguardia aquest diumenge, data en què es compleixen dos anys de la seva presa de possessió com a president.





Les eleccions convertirien "allò que ha de ser el moment de la cooperació en una competició descarnada" en què primarien els interessos dels partits, segons ell.





"Ara hem de posar el país per davant dels partits. Per responsabilitat i rigor", ha dit, després que aquesta setmana diversos dirigents d'ERC --entre ells el seu líder, Oriol Junqueras-- hagin demanat consensuar un calendari electoral entre els socis de Govern.





El president Torra s'ha marcat com a prioritats la reactivació de l'economia i la protecció als vulnerables: "Abans de res, hem de parar el cop i oferir tots els recursos disponibles als ciutadans, a les organitzacions socials, a les empreses i als emprenedors ".





RECURSOS I SOBIRANIA



"Sense Estat o amb un Estat en contra, ens caracteritzem per l'ambició d'emprendre, de remuntar i de créixer. El meu Govern i jo, com a president, ens deixarem la pell", ha afirmat.





Al seu entendre, la recuperació passa per disposar de "recursos i de sobirania", raó per la qual ha reiterat la seva aposta per la independència de Catalunya.





Els seus dos anys de mandat han estat "marcats per la vulneració de drets humans i fonamentals, començant amb el 155 i ara amb l'estat d'alarma, passant per judicis, presons i exilis ignominiosos", ha lamentat.





I ha reiterat les seves tres principals metes com a president de la Generalitat: "Situar el canvi social com a motor republicà, preparar un procés constituent per a una Catalunya a l'servei de les persones, i restituir a les persones represaliades pel seu compromís amb la democràcia i la llibertat ".









ORIOL JUNQUERAS VOL PACTAR LA DATA DE LES ELECCIONS AMB JXCAT





No obstant això per al seu soci de govern ERC, "els governs de coalició parlen i pacten aquests escenaris. L'Estat ja ens va imposar unes eleccions i no crec que els ciutadans es mereixin això", ha dit en una entrevista aquest diumenge.

















Descartant que hagin de celebrar-se de manera immediata, perquè la prioritat ara és "salvar tantes vides com sigui possible i començar a posar les bases de la reconstrucció", però un cop superada l'emergència sanitària els ciutadans han de poder votar qui lidera la recuperació, segons ell . Junqueras vol ser el candidat d'ERC a aquestes eleccions: "Aquest és el meu desig i lluitarem fins al final"





Al seu entendre, la gestió de la pandèmia de l'coronavirus que ha portat a terme el Govern s'ha vist limitada per la recentralització de competències per l'estat d'alarma: "En alguns moments la sensació és d'estar gestionant amb una mà lligada a l'esquena ".





"No estem en una guerra, no cal la comanda únic ni la militarització, sinó criteris mèdics i posar el bé comú ia les persones en el centre", i ha dit que ERC no votarà a favor d'una nova pròrroga de l'estat d'alarma si no es reverteix aquesta recentralització.





Segons el líder d'ERC el president Pedro Sánchez, "ha de decidir si vol estar en mans de la dreta o si vol mantenir aquelles relacions de la investidura".





Sobre si en una Catalunya independent hauria hagut menys morts per coronavirus, ha dit que és difícil de saber: "En tot cas, defenso que tenim tot el dret a gestionar directament, i encertarem o ens equivocarem, però ho decidirem nosaltres".





Preguntat per si veu factible no aplicar retallades per sortir d'aquesta crisi, ha contestat que la Generalitat tindrà recursos suficients "si el Govern de l'Estat compleix el seu compromís d'aportar fons extraordinaris per a l'increment de la despesa i la caiguda d'ingressos".





En clau econòmica, ha defensat donar ajudes directes als ciutadans --amb el suport de el Banc Central Europeu, ha dit-- i reformar la política fiscal perquè "qui guanyi més, hereta més i contamina més pagui més".