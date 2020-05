Montero afirma que el 50% d'avals de l'ICO es destinarà a pimes i autònoms

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero , ha subratllat que, com a mínim, el 50% de el nou tram d'avals de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) es posarà a disposició d'autònoms i petites i mitjanes empreses (pimes) .





Fins al 13 de maig, han tingut lloc 364.213 operacions parell pimes i autònoms, de les quals l'ICO ha avalat 25.267.000 d'euros, el que suposa el 70% dels dos primers trams.





Així mateix, la ministra ha destacat que aquests dos col·lectius ja han rebut finançament per valor de 32.000 milions d'euros.





Montero ha destacat que la propera ronda d'avals de l'ICO, de 20.000 milions d'euros que s'aprovarà dimarts, el 50% es destinarà, com a mínim, a pimes i autònoms, com s'ha vingut fent en altres trams.





No obstant això, la ministra ha destacat que el Govern atendrà la demanda, de manera que "caldrà veure quines són les necessitats", ja que algun tram s'ha destinat totalment a pimes i autònoms.





EL GOVERN VALORA HABILITAR CORREDORS SANITARIS













D'altra banda, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després de ser preguntat si Espanya està valorant habilitar "corredors sanitaris" per permetre una reactivació de l'turisme, ha assegurat que és un "sector molt important".





Illa ha subratllat que la millor forma de tenir en consideració a el sector és "prenent les mesures necessàries per a preservar sota control l'epidèmia". Així mateix, ha afegit que l'Executiu està treballant de manera "molt intensa" amb les autoritats europees per poder assegurar que es pugui reactivar l'activitat turística "quan sigui possible".