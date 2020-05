Sanitat regularà l'ús obligatori de màscares en llocs públics en els propers dies

Així ho ha manifestat aquest diumenge Montero durant la roda de premsa posterior a la reunió de el president de Govern, Pedro Sánchez, amb els presidents autonòmics.









"Sanitat estava estudiant això i ho regularà en els pròxims dies", ha assenyalat la ministra portaveu de Govern María Jesús Montero.





A més ha confirmat que no hi haurà franges horàries de sortida en els municipis de menys de 10.000 habitants.





Els espanyols hauran de sortir de casa amb mascareta o peces que els cobreixin la boca i el nas





Ja es parlava des de fa dies que el Govern tenia decidit que fos una mesura d'obligat compliment, que no quedi només en una recomanació. Per això prepara sancions per als infractors.





Quan finalitzi la nova pròrroga de l'estat d'alarma, es dictaran mesures perquè els ciutadans puguin anar a poc a poc recuperant "la seva vida normal". Però sempre de forma gradual i seguint els suggeriments dels experts. Es tracta d'evitar un repunt en els contagis.





Cada vegada més països estan generalitzant l'ús per a tota la població. El mateix ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha obert aquest escenari per a Espanya. Va admetre per primera vegada fa uns dies que el Govern preveu recomanar a el conjunt de la ciutadania espanyola. "Estem estudiant un conjunt de mesures i probablement les anem a implementar", va suggerir.





El Ministeri de Sanitat es manté a l'espera de superar l'escassetat de subministraments per a generalitzar l'obligació d'ús a tots els ciutadans. Es té en compte que les mascaretes només són eficaços si es canvien amb freqüència i, a dia d'avui, no hi ha prou per a tota la població. Expliquen que ara resulten clau per a malalts i hospitals. Recomanar-en aquests moments de forma massiva i sense la suficient disponibilitat, podria suposar un major desproveïment on realment són útils.





Es preparen multes de fins a 300 euros





Fonts de Govern reconeixen que Moncloa treballa amb "diferents escenaris" sobre com pot ser aquesta fase de flexibilitat de les restriccions. Però adverteixen que, a mesura que es van coneixent més detalls de la malaltia, es va prenent consciència que la transmissió asimptomàtica resulta molt "perillosa".





Per això, tenen clar que obligant a protegir-se el nas i la boca a tothom, al menys durant un període de temps que encara estan valorant les autoritats sanitàries, es contribuirà a reduir considerablement la propagació de virus.





Davant d'aquest escenari, les mateixes fonts asseguren que Interior prepara multes de fins a 300 euros a qui surti al carrer sense protecció en nas i boca quan s'aixequi el confinament. Unes sancions, recorden, que ja s'han aplicat en diverses regions d'Itàlia.





Es preveu, però, certa flexibilitat. Davant la impossibilitat de trobar mascaretes a les farmàcies, també s'admetrà l'ús d'altres peces que impedeixin la transmissió de virus com bufandes, mocadors, calces de coll ... confeccionades amb teixits gruixuts.









LA CONSELLERA ALBA VERGÉS NO VOL QUE NINGÚ ES RELAXI





Davant l'aplicació d'una Fase 0.5 a Catalunya Vergés va insistir en roda de premsa fa unes setmanes que des de la seva Conselleria es que prenen les decisions en base als indicadors i a el treball conjunt amb el món local: "No tenim la garantia total però som prudents . Estem oberts a dialogar però s'hauria de justificar si la proposta no fos possible ".









Vergés ha detallat els principis generals per a valorar el desconfinamiento: l'evolució epidemiològica, la situació de sistema sanitari, el control dels focus més calents i la capacitat de detecció de nous casos, identificació de contactes i aïllament dels mateixos.