Al juny o al juliol l'Estat activarà l'APP "Assistència Covid-19" per localitzar els focus de contagi

Quan Espanya entri en l'anomenada "nova normalitat" a finals de juny, el Govern, tindrà activa, en aproximadament un mes, l'app de seguiment de l'coronavirus que servirà per ampliar les actuals funcionalitats de l'aplicació mòbil, 'Assistència Covid-19' que l'Executiu va posar en marxa fa diverses setmanes.









La idea és garantir la interoperativitat d'aquesta app de prevenció, i es treballa per crear una aplicació unificada que funcioni de la mateixa manera a tot Europa i connectar a tots els països de la UE, per facilitar així el seguiment i prevenció de contagis per coronavirus .

















Resulta imprescindible que les autoritats sanitàries tinguin localitzada a la població de risc i els focus de contagi, per transitar a la "nova normalitat", que el president de Govern, Pedro Sánchez, s'ha situat en els últims dies de juny i primers de juliol.





L'app permetrà rastrejar els contactes dels infectats de coronavirus, per així millorar la detecció precoç de contagis i evitar grans rebrots que obliguin a tornar a confinar els ciutadans. La mesura, que ja estan posant en pràctica el Govern i algunes autonomies a través de professionals especialitzats en vigilància epidemiològica (els coneguts com "rastrejadors"), s'agilitzarà amb la posada en marxa d'aquesta aplicació.





Els telèfons dels usuaris enviaran codis encriptats cada pocs minuts. D'aquesta manera, el terminal emetrà i rebrà senyals dels dispositius propers, i quan un individu hagi mantingut contacte estret amb un cas positiu de Covid-19 ho podrà saber, i així confinar a casa per evitar contagiar a ningú més. En cas que algun membre de la cadena de "contactes" resulti contagiat, l'aplicació permetrà localitzar amb facilitat i rapidesa a altres persones en risc de patir la mateixa condició.





L'Executiu ha decidit que aquesta aplicació mòbil sigui d'ús voluntari per part dels ciutadans. Es descarta completament un control coercitiu, és a dir, multar als que no la tinguin, i també realitzar revisions policials al carrer per comprovar qui té instal·lada l'aplicació al telèfon.





Han tenir-la instal·lada el major nombre de ciutadans possible en els seus telèfons mòbils, a través de la descàrrega a Google Play o App Store. Espanya s'inclina més per mantenir les dades descentralitzats. Això significa que els codis dels mòbils romandran en els dispositius. Amb això, es tracta d'evitar que la informació sensible dels ciutadans s'acumuli en un únic servidor, susceptible de poder ser ciberatacado.