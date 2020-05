ERC, Ciutadans i Compromís partits claus per a l'aprovació de la 5a pròrroga de l'Estat d'Alarma

Pedro Sánchez ha activat tots els ressorts al Govern i al PSOE per aconseguir, l'autorització de Congrés a la cinquena i més llarga pròrroga de l'estat d'alarma. La intenció, no confirmada oficialment, és prolongar el confinament general de la població i el comandament únic fins a finals de juny.

















Dels 321 suports aconseguits en la primera pròrroga, el 25 de març, es va passar a 270 en la segona, el 9 d'abril; a 269, en la tercera, el 22 d'abril i només 178 en la quarta, el passat 6 de maig.





Sánchez pretén apuntalar al seu favor els 10 escons liderats per Inés Arrimadas; atreure de nou al seu bloc d'aliats als 13 republicans catalans i impedir la fugida de l'únic escó que ocupa Compromís, un soci tradicional que ara se sent menyspreat. Són vots que, en cas d'optar per allistar-se en el bloc consolidat de el no, tombarien la proposta de l'Executiu.





Sánchez ha manat a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo; a el ministre de Sanitat, Salvador Illa; a el de Transports, José Luis Ábalos, i la d'Hisenda, María Jesús Montero, a més de la portaveu parlamentària Adriana Lastra. Ell mateix també ha fet forat per contactar, com es va comprometre, amb la líder de Cs, Inés Arrimadas.





En el bàndol de NO a la prolongació de l'estat d'alarma se situen Vox (52 escons); JxCat (8); CUP (2); PP (88); Navarra Suma (2) i Fòrum Astúries (1). En total, 153 vots.





En el bàndol de l'SÍ estan assegurats els suports de PSOE (120); Unides Podem (35); Más País (2); Terol ha (1) i PRC (1). 159 diputats que, en funció de la proposta concreta que el Consell de Ministres remeti a Congrés, podrien incrementar-se amb els 6 de el PNB i els dos de CC-NC.





ERC VOL MÉS AUTONOMIA EN LA GESTIÓ DE LA PANDÈMIA













ERC, una de les forces clau que ja en la passada pròrroga va decidir passar de l'abstenció al no, ha vist com des de la setmana passada les trucades de Govern i del PSOE s'han succeït. El partit republicà català planteja "un estat d'alarma diferent" a el dissenyat pel Govern.





Les seves condicions inclouen un compromís per part de Sánchez per gestionar en un marc de "corresponsabilitat i codecisió" amb la Generalitat, a la qual haurien retornar-totes les seves competències; l'acceptació de totes les mesures que plantegen per ajudar a la conciliació familiar; flexibilitzar la possibilitat d'ús de l'superàvit que tenen els ajuntaments i fixar ja un calendari - "acotar en el temps", diuen- per a la represa de les negociacions bilaterals sobre el "conflicte polític" català.





CIUTADANS DEMANA UN PLA B DE RECONSTRUCCIÓ













A Ciutadans no li agrada la idea de perllongar l'estat d'alarma i només l'acceptaria si, en paral·lel, el Govern presenta un "pla B" clar com a alternativa a un instrument jurídic "que no pot ser etern" i, a més, s'accepten les seves propostes en relació amb les ajudes als autònoms.





A COMPROMÍS LI INTERESSA TENIR MÉS FONS PER A GESTIONAR LA PANDÈMIA













Compromís, una força amb un sol diputat al Congrés i exigeix una negociació per al repartiment dels 16.000 milions d'el fons que es promet alliberar perquè les CCAA gestionin la pandèmia i les seves conseqüències. Compromís reclama que es tingui en compte el pes poblacional i no només la despesa sanitària que s'ha realitzat per contenir el virus.