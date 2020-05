Sánchez es reuneix aquest dilluns amb els líders territorials del PSOE per primera vegada en dos anys i mig

El president de Govern i secretari general de PSOE, Pedro Sánchez, reuneix aquest dilluns, a través d'una videoconferència, a Consell de Política Territorial de la formació, que congrega els presidents autonòmics socialistes i secretaris generals de les diferents federacions.









La cita virtual està programada a les 11.00 hores. A les 13:00 hores, un cop acabi la trobada telemàtica, el president de el Consell, l'extremeny Guillermo Fernández Vara, serà l'encarregat d'oferir una roda de premsa des de Mèrida (Badajoz).





Serà la primera trobada de el Consell de Política Federal del PSOE des de novembre de 2017, única vegada que s'ha celebrat en aquesta segona etapa de Sánchez com a líder de el partit. Hi va haver un altre intent frustrat de reunir-ho a Logronyo al setembre de 2019, però la cita es va cancel·lar com a conseqüència de la gota freda que en aquells dies afectava el sud-est de país.





S'estrenaran en qualitat de presidents autonòmics en aquesta reunió de Consell de Política Federal dels dirigents d'Astúries, Adrián Barbón; Navarra, María Chivite; La Rioja, Concha Andreu; i Canàries, Ángel Víctor Torres, que van accedir als Governs autonòmics després de les eleccions de maig de 2019. En canvi, l'andalusa Susana Díaz participarà en el fòrum com a líder a l'oposició, a diferència de l'últim conclave de 'barons' de novembre de 2017.





El Consell de Política Federal d'el PSOE és un òrgan que dirigeix l'extremeny Guillermo Fernández Vara, que ocupa també la presidència de la Junta en aquesta comunitat. La reunió es convoca en un moment en què el PSOE ha impulsat la creació d'una comissió parlamentària al Congrés a la recerca de pactes d'Estat que afavoreixin la reconstrucció social i econòmica de el país després de l'emergència sanitària del coronavirus i quan crida a estendre aquesta recerca de pactes en tots els governs autonòmics i ajuntaments, governi qui governi.