Les eleccions basques se celebraran el 12 de juliol

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha convocat aquest dilluns Consell de Govern extraordinari a les 13.00 hores i, posteriorment, cap a les 15.00 hores, compareixerà públicament, probablement per anunciar eleccions per al 12 de juliol. Les dues convocatòries s'han conegut a les 9.30 hores d'aquest matí.





Tot fa preveure que Urkullu anunciarà eleccions autonòmiques per al 12 de juliol, un cop escoltats els partits polítics en una reunió el 14 de maig, requisit que va establir Urkullu en el seu decret 17 de març, el que deixava sense efecte els comicis del 5 d'abril per la pandèmia del coronavirus.





Després de la trobada entre les formacions polítiques, en què només EH Bildu i Elkarrekin Podem es van oposar a celebrar-los al juliol, ja que la resta condicionava el seu desenvolupament a que es fes "amb garanties sanitàries i democràtiques", tot apuntava que el president de l' Govern Basc podria convocar a les urnes el 12 o el 19 d'aquest mes, en què els experts sanitaris creuen que hi haurà menys risc de transmissió de la infecció.





A tot això s'uneix la tendència a la baixa de la pandèmia a Euskadi, que li permetrà, si segueix així, prosseguir en l'evolució en les fases de la desescalada --el proper 25 podria passar a la fase 2--, el que afavoreix la perspectiva d'uns comicis.





El Govern Basc ja planifica, a més, com garantir les mesures de seguretat per a tota la ciutadania, i facilitar el vot, sobretot, per als majors i col·lectius de risc.





A més, els serveis jurídics de l'executiu ja van plantejar la possibilitat que es fixi una primera data per celebrar les eleccions autonòmiques basques al juliol i una segona alternativa després de l'estiu --setembre o octubre--, per si la primera no es pogués realitzar al produir-se un retrocés en l'evolució de la pandèmia.





D'aquesta manera, s'hauria marge per no arribar a la data límit en què conclou la legislatura, el 25 d'octubre, a partir de la qual es entraria en un període de buit legal. (No obstant això, aquesta és una qüestió que hauria de ser avalada per la Junta Electoral del País Basc).





ELECCIONS DEL 12 DE JULIOL

Perquè les eleccions se celebressin el 12 de juliol, el Lehendakari havia de convocar aquest dilluns les eleccions i informar el Consell de Govern, cosa que ja s'ha fet de forma extraordinària.





D'aquesta manera, el decret d'eleccions es publicarà al Butlletí Oficial del País Basc (BOPV) aquest dimarts, 19 de maig, perquè transcorrin els 54 dies que estableix la LOREG fins a la celebració dels comicis.





Els partits polítics haurien de presentar candidatures entre el 3 i el 8 de juny i es publicarien en el BOPV el 10 de juny. La proclamació dels candidats, un cop esmenades les irregularitats, seria el 15 de juny, i es publicarien el 16 al Butlletí. La sol·licitud del vot per correu del 20 de maig al 2 de juliol, i la campanya arrencaria --si no hi ha modificacions, ja que s'estudia escurçar a una setmana-- el 26 de juny.