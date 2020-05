Les biblioteques i museus municipals de Barcelona preparen la seva reobertura

Reiniciar l'activitat després de dos mesos d'atur forçós no és fàcil. I més encara quan aquest retorn es produeix amb la convicció que es tracta de recuperar una nova normalitat diferent a l'anterior que obliga a l'adopció de nombroses mesures de precaució. Són aquests pressupostos els que l'Ajuntament de Barcelona té molt en compte en el moment d'afrontar la posada en servei dels seus equipaments museístics i bibliotecaris.









La corporació municipal adverteix que "la prioritat en la manera de gestionar aquest retorn ha estat la de complir amb les directrius establertes per les autoritats sanitàries i reobrir permetent una experiència satisfactòria al visitant i, al mateix temps, garantint la seva seguretat i la del personal que treballa". A aquest efecte, els equips dels Museus i Arxius municipals estan implementant ja als plans de restabliment de serveis personalitzats per a cada un dels equipaments, intentant promoure una obertura majoritàriament simultània, en la mesura que cada espai estigui preparat per fer-ho.





Per això i pel que fa a les biblioteques de Barcelona hi haurà una fase inicial de preparació de les instal·lacions i adaptació dels serveis, el que implica que durant un període d'entre dos i tres setmanes romandran tancades per tal de dur a terme actuacions de neteja i desinfecció d'edificis, adopció de mesures de protecció de treballadors i usuaris, senyalització d'espais i adequació de serveis. En una segona fase es procedirà a atendre, amb cita prèvia, les sol·licituds de préstec domiciliari dels lectors. La tercera fase contemplarà finalment l'obertura graduada d'espais fins a la recuperació total dels serveis i la tornada a la normalitat.