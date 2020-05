L'Ambaixada d'Espanya a Ucraïna "no es responsabilitza" dels nadons per subrogació

L'Ambaixada d'Espanya a Ucraïna "no es responsabilitza" dels nadons nascuts per gestació subrogada que es troben en un hotel de Kíev durant la pandèmia del coronavirus. Segons ha denunciat la Coalició Internacional per l'abolició de la maternitat subrogada, molts d'aquests menors s'han quedat "encallats" i "abandonats" a la capital ucraïnesa per la crisi sanitària.









"Les autoritats espanyoles no poden fer-se responsables de les promeses i afirmacions fetes per agències privades que realitzen fora d'Espanya una activitat no emparada per la Llei espanyola. La secció consular de l'Ambaixada d'Espanya a Kíev, dins el marc legal vigent, no assumirà responsabilitat derivada d'un negoci jurídic nul de ple dret que desaconsella fer ", ha assenyalat l'Ambaixada d'Espanya a Ucraïna en el seu compte oficial de Twitter.









Aquesta institució va respondre així a les imatges difoses per la clínica Biotexcom en què apareixen desenes de nadons i bebès, que, segons denuncien diverses organitzacions de diversos països, estan "emmagatzemats i mostrats al món en guarderia improvisada al hall de l'Hotel Venezia" .





"L'Ambaixada d'Espanya a Ucraïna ve desaconsellant la gestació subrogada a Ucraïna des de 2016 per no tenir cabuda en l'ordenament jurídic espanyol", va escriure l'Ambaixada a un missatge publicat a la xarxa social. La gestació subrogada és una pràctica que no està permesa a Espanya, però sí a Ucraïna, on famílies espanyols van per poder tenir fills.





Aquests menors concebuts per gestació subrogada a Ucraïna es troben allà "sols", sense una família que es facin càrrec d'ells, tal com fa dies denunciant diverses famílies d'espanyols que han recorregut a aquesta pràctica i que, davant la pandèmia del COVID- 19, no poden viatjar al país per recollir els nadons.





En aquest context, els pares espanyols d'aquests nadons nascuts per gestació subrogada han demanat poder viatjar allà tot i el tancament de fronteres derivat de la crisi sanitària. Des de l'Associació de famílies Per Gestació Subrogada a Geòrgia i Ucraïna (Apingu) han sol·licitat "la protecció urgent i igualitària d'aquests nens, com si de forma natural s'haguessin concebut".

"Necessiten urgentment que els seus pares puguem accedir-hi d'acord amb el nostre major deure i desig, per agafar-los en braços, treure'ls d'allà, i proporcionar-los la seva llar", van argumentar des de l'associació.





Per la seva banda, la Coalició Internacional per l'abolició de la maternitat subrogada, formada per diverses entitats de diferents països com l'espanyola 'Xarxa Estatal contra el lloguer de ventres', ha dirigit una carta al president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, demanant que investigui a les clíniques que ofereixen serveis de subrogació al país.





En aquesta línia, ha sol·licitat que es prenguin de forma immediata mesures per garantir la seguretat d'aquests nadons, entre d'altres; al temps que ha reclamat que es prenguin totes les mesures necessàries per a tornar aquests nens a les mares que els han gestat, a famílies d'acollida o per l'adopció. Al mateix temps, demana que no es concedeixin autoritzacions especials en el marc de la pandèmia perquè els futurs pares puguin viatjar a país.





Després de la publicació del vídeo en xarxes socials que mostra a 46 nens a l'hotel de Kíev, l'Ambaixada Espanyola a Ucraïna també s'ha fet ressò de les recents declaracions de la Defensora del Poble per als Drets Humans, Lyudmila Denisova, en què ha afirmat que el país està en el "centre de l'escàndol de la maternitat subrogada".





FINS 1.000 NENS "ATRAPATS"

Denisova ha cridat a esmenar la legislació perquè només els ucraïnesos utilitzin els serveis de la gestació subrogada, segons ha recordat la institució a la xarxa social. Així mateix, la defensora va avisar que fins a finals de la quarantena a Ucraïna poden quedar atrapats fins a mil nens nascuts per mares gestants per a estrangers, entre ells, espanyols.





L'Ambaixada d'Espanya a Ucraïna també va reproduir en el seu compte de Twitter les paraules del Defensor del Poble per als Drets de l'Infant, Mykola Kuleba, en contra de la gestació subrogada comercial i "subministrament" de nens des d'Ucraïna a l'Estranger.





El defensor ha declarat que Ucraïna s'ha convertit en una "botiga on-line" per a la venda de nadons i el "servei a Ucraïna contribueix a la venda incontrolada de nens ucraïnesos a l'estranger", tal com ha incidit l'Ambaixada a Twitter. Segons ell, la situació amb els nadons a l'hotel Venècia "demostra la privació de drets dels nens nascuts per mares gestants".





Així, segons el Defensor del Poble per als Drets de l'Infant, la gestació subrogada és explotació de dones amb l'objectiu d'obtenir beneficis per a negocis privats i satisfer les necessitats d'adults, però això viola els drets de l'infant perquè el menor es converteix en un objecte i es posiciona com a mercaderia.