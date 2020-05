El futbol comença a tornar a la normalitat: els clubs ja entrenen a grups

Els jugadors de LaLiga començaran aquest dilluns a entrenar-se en grups de màxim 10 futbolistes, després de rebre aquest diumenge la confirmació de LaLiga, després de l'aprovació de les noves mesures de Govern publicades aquest cap de setmana al BOE.





Després de 10 dies en què hi ha hagut test de COVID-19 i entrenaments en solitari, els clubs de Primera es preparen per fer un pas més cap a la volta de la competició. A partir d'aquest dilluns podran fer-ho en grups reduïts, tal com va confirmar dissabte al BOE extraordinari amb una nova Ordre de Sanitat.









LaLiga va rebre la llum verda i la majoria dels clubs així ho van reflectir aquest diumenge a les seves webs oficials, celebrant que començaran a entrenar a grups, encara que la seva comunitat autònoma no estigui a la fase 1. D'aquesta manera, Reial Madrid, Atlètic, Getafe , Leganés, Barcelona i Espanyol podran mantenir el ritme d'entrenaments que la resta dels seus rivals encara que estiguin una fase endarrerits.





Els clubs hauran de seguir el protocol sanitari i mantenir distàncies de seguretat, a més de repartir els grups d'entrenaments en diferents camps. Els jugadors seguiran arribant de manera individual a les instal·lacions, amb la roba de l'entrenament, i seguiran sense fer servir els vestidors.





Per LaLiga és un pas més cap a l'objectiu de recuperar la competició a mitjans de juny. A la primera onada de test la setmana passada, la patronal va informar de cinc positius en jugadors, cosa que ha qualificat el seu president, Javier Tebas, de "bona i esperançadora notícia" per si tenen cura el protocol i la pandèmia ho permet, no hagi contratemps per que el futbol espanyol torni en un mes.