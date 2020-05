Líbia, una trampa per als immigrants

Encara que el coronavirus hagi parat els fluxos de migració, el Mediterrani continua sent un cementiri per milers de ciutadans africans que fugen de la fam o la guerra. Per arribar a la terra promesa han de creuar els extensos deserts africans fins arribar a les costes dels països que queden a nord del continent. El següent pas és pujar a una pastera i creuar el Mediterrani fins a les costes italianes, espanyoles, o gregues. Segons l'Europol, cada immigrant gasta entre 3.000 i 5.000 euros per a realitzar la travessia des del seu país d'origen fins a Europa. Qualsevol ciutadà de la UE, amb aquest pressupost, podria realitzar un llarg viatge amb tots els luxes, però per als subsaharians que intenten arribar a Europa, no els garanteix tenir un viatge agradable, ni assegurança, ni tan sols que vagin a arribar al seu destí.





En la seva travessia hauran de creuar Sahel, una regió totalment inestable on, segons Àngel Losada Fernández, representant especial de la UE per al Sahel, hi ha tres focus d'inseguretat: "Un septentrional a Líbia, on operava l'autodenominat Estat Islàmic, un altre meridional a la conca del Llac Txad, en la qual Boko Haram continua cometent atemptats, i un tercer focus central a Mali, on proliferen organitzacions armades amb vincles amb Al-Qaeda al Magrib Islàmic que es nodreixen de les rivalitats ètniques i tribals d'aquest país ".









Un cop superada aquesta primera etapa del trajecte, on molts són segrestats o assassinats per traficants o atacs de milícies, són introduïts a Líbia per les màfies





Durant el govern de Gaddafi, Líbia ja era un important focus receptor d'immigració subsahariana, però la capacitat d'absorció laboral de país, els acords signats amb la Itàlia de Berlusconi en 2008 i en no poca mesura la repressió exercida sobre aquesta població, mantenien a ratlla la seva arribada a Europa.





No obstant això, després de la guerra civil que va acabar amb l'enderrocament del règim que va dirigir Muamar al-Gaddafi durant més de quaranta anys, el país "ha quedat dividit en diverses faccions, amb les seves respectives ciutats-estat i milícies: D'altra banda, es formar dos governs que es van repartir el país: el govern de l'est, amb seu a la ciutat de Tobruk, és recolzat per Emirats Àrabs, Aràbia Saudita, Egipte i Rússia; i el govern de l'oest, amb seu a Trípoli, és suportat per Itàlia, Regne Unit, i l'arc dels Germans Musulmans, que són Turquia, Qatar i Sudan ", afirma Karlos Zurutuza, periodista autor del llibre sobre la immigració a Líbia 'Tierra adentro'.





Després hi ha el cas de França, que encara que nominalment dóna suport al govern de Trípoli reconegut per l'ONU, de facto dóna suport al govern de Tobruk. Segons Zurutuza, els gals "són un dels principals culpables de la invasió de Khalifa Haftar", el líder de l'exèrcit de govern de l'est. A més, el 2015, aprofitant l'absència d'un poder únic, l'Estat Islàmic va llançar una ofensiva per ampliar la seva califat dins del territori. Van crear el califat de Sirte i el van mantenir fins a finals de 2016, quan va caure a mans de la milícia independent de la ciutat de Misrata.





La flota de Gaddafi va quedar destruïda a la guerra de 2011. Les milícies es van fer amb les embarcacions de les ciutats i van començar a controlar el mar. Tot això ha fet que Líbia, un estat fallit i completament descontrolat, sigui l'opció més factible perquè l'emigració subsahariana arribi al Mediterrani.





No obstant això, un cop introduïts al país, corren el risc d'acabar en centres de detenció o de segrest si són capturats, de vegades per les forces governamentals i altres per les màfies. Els centres de detenció solen ser zones industrials als afores de les grans ciutats, la majoria a Trípoli. Encara que hi ha alguns en què els immigrants són tractats correctament, en altres els mitjans són molt limitats. Però, segons explica Zurutuza de la seva experiència a Líbia, en els centres de detenció oficials, els controlats per Trípoli, no es cometen els abusos, tortures, linxaments i assassinats que recurrentment assenyala la premsa.









En els centres de segrest controlats per milícies s'apallissa, es tortura, es viola, per obtenir un rescat de les seves famílies. "L és detenen, els tanquen, els torturen, els colpegen i mentre els estan 'brunzint' els donen un telèfon mòbil perquè truquin a les seves famílies al seu país d'origen. Després els demanen una quantitat de, segons diuen, uns 500 dòlars. Els mafiosos els retenen fins que aquests diners arriba a través d'un sistema de pagaments al seu país d'origen, res de transferències bancàries ", afirma Zurutuza.





De tota manera, l'ONU va denunciar el 2018 que s'estava vivint el "horror" en alguns centres de detenció controlats per grups armats independents del govern de Trípoli. Líbia, a més d'estar partida en dos, també té ciutats estat totalment autònomes, com Misrata. Per aquest motiu, hi ha centres de concentració controlats per milícies i grups armats que s'escapen del control de les Nacions Unides.





A Misrata hi ha un centre de detenció controlat per les milícies locals. Segons explica Jai Defranciscis, una infermera australiana, a Metges Sense Fronteres, les condicions dels immigrants són desastroses. "Va ser completament punyent veure persones engabiades en els centres de detenció, de peu a la presó. Els seus ulls miraven al buit. No obstant això, quan vaig parlar amb ells, cada persona tenia una història. Hi havia nens soldats que van escapar d'una vida horrible buscant un nou començament; persones que anhelen una educació o més oportunitats per a la seva família. Em deien: 'No he fet res dolent, per què estic en una presó? ' ".

Defrancicis explica que les condicions de vida dels migrants en els centres oficials "són impactants". Havia de tractar malalties relacionades amb les condicions de vida poc higièniques, l'amuntegament i la malnutrició. També tenia altres pacients amb lesions físiques que relacionava amb la tortura. A més, explica que l'estat mental dels retinguts en els centres és lamentable, pel que han experimentat en el trajecte i per romandre detinguts indefinidament.





La pandèmia del coronavirus no ha aconseguit frenar la violència cap als immigrants que passen per Líbia. Diumenge les milícies d'Haftar van bombardejar un centre de detenció a Trípoli i van morir set civils. Mentrestant, el coronavirus només ha matat tres persones al país.