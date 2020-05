Aragonès afirma que ERC manté el seu 'no' i demana "poder codecidir"

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès , ha assegurat que ERC es manté en el 'no' a la pròrroga a l'estat d'alarma i ha demanat "poder codecidir" les decisions sobre la desescalada, ja que creu que és la Generalitat qui té el coneixement de la realitat epidemiològica de Catalunya.





En una entrevista aquest dimarts de TV3 recollida, ha assegurat que els canals de comunicacions d'ERC amb el Govern sempre estan oberts, però ha sostingut que "encara està una mica verd perquè es pugui avançar".





El també conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat ha assegurat que per a ERC hi ha tres qüestions fonamentals per canviar el sentit del seu vot i són: el retorn de les competències, activar una prestació econòmica per a persones amb fills al seu càrrec i que els ajuntaments puguin fer servir el superàvit.





Ha explicat que el Govern i ERC estan d'acord en termes genèrics, però s'ha de concretar i veure com s'escriu en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), i ha opinat que "la recentralització continua" encara que es passi a una sola autoritat, la de el ministre de Sanitat, Salvador Illa.





Aragonès ha qualificat el sistema d'frustrant, ja que la Generalitat fa propostes i ha d'esperar al fet que el Govern les validi.





"Està decidint el ministre. Ell respon a la nostra proposta, no ho vam decidir conjuntament", ha dit, i ha reclamat poder decidir tenint criteris compartits, però sense tenir la sensació d'haver de passar un examen cada divendres, en les seves paraules.





AMB CS, "S'EQUIVOQUEN"



"Si el que volen fer és iniciar una nova etapa amb Cs, s'equivoquen", ha avisat el vicepresident de la Generalitat en referència a el suport de el partit taronja a l'última pròrroga, i considera que les mesures de descentralizción són incompatibles amb la visió de Cs d'un Estat centralitzat i jacobí, ha dit textualment.





Ha afirmat que les tres qüestions que demana ERC no volen "autoexcloure a ningú", i s'ha preguntat si Cs estarà d'acord amb els ajuntaments puguin gastar els seus superàvit o amb que hi hagi ajudes a persones amb fills a càrrec.





AUGMENTAR LA DESPESA PÚBLICA



Aragonès ha assegurat que la Generalitat aposta per fer "tot el contrari" al que ha proposat el Banc d'Espanya, i creu que és el moment d'augmentar la despesa pública o, en cas contrari, s'aprofundirà en les dificultats econòmiques actuals.





Sobre el repartiment de Govern de el fons de 16.000 milions d'euros per a les comunitats autònomes, el vicepresident ha explicat que estan a l'espera que es publiqui al BOE, però ha lamentat que no arribarà als 4.000 milions per a Catalunya: "S'ha anat avançant, però hem d'intentar incrementar aquesta xifra ".





També ha apostat per augmentar el sostre de despesa dels pressupostos de la Generalitat "fins on sigui necessari", i ha assenyalat que no només s'ha de pensar en aquest any sinó, també el 2021.





Ha insistit que en moments en què l'economia creix cal ajustar-se a l'objectiu de dèficit, però quan cau és "precisament quan s'ha de desplegar a l'màxim la despesa pública", i ha vaticinat una caiguda de l'PIB d'entre el 7% i el 10%, tot i que les xifres van variant amb les dades actualitzades.





Preguntat pel Ingrés Mínim Vital que preveu aprovar el Govern, Aragonès ha assegurat ha de complementar la Renda Garantida de Ciutadania de la Generalitat per "sumar esforços i arribar a molta més gent", i ha desitjat que es pugui fer ràpid i d'acord amb el Govern, alhora que sigui compatible i coordinat.





NISSAN



Aragonès ha explicat que ha parlat amb membres de Govern sobre la situació de les plantes de Nissan a Catalunya, ha assenyalat que estan preocupats davant un possible tancament de la planta de Barcelona i ha afirmat que la companyia passa per "un moment de dificultat".





"Com Govern farem tot el possible perquè l'activitat no s'aturi", ha insistit el vicepresident, que ha dit que la voluntat de la Generalitat és seguir treballant per evitar el tancament i que encara no hi ha una decisió presa.





RESIDÈNCIES



Sobre la gestió de les residències durant la crisi de l'coronavirus, Aragonès ha defensat que el Govern va atendre "a tots, d'acord amb les eines que tenia", i ha apuntat que quan se superi aquesta crisi s'haurà de pensar el model residencial, que tindrà més implicació de l'àmbit sanitari.





Ha defensat que estan disposats a donar "totes les explicacions" al Parlament i ha demanat que no s'utilitzi la situació de les residències per fer partidisme, sinó que serveixi com un aprenentatge.