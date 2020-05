Fundació La Caixa convida a reflexionar sobre la pandèmia

Enmig del desconcert generat pels canvis que viu avui el món, hi ha idees i conceptes que es converteixen en centrals per entendre el present. En un món en desequilibri i canvi constant, resulta essencial realitzar un exercici d'anàlisi i reflexió. Els factors polítics i econòmics es renoven cada pocs anys, mentre que antics fantasmes i monstres ressusciten empesos per vells i nous interessos. Fins i tot la natura està patint un canvi profund i ha iniciat un camí de destí incert i potser sense retorn.





Per aquest motiu, l'Escola Europea d'Humanitats de Fundacion La Caixa ha convidat a l'historiador Borja de Riquer i a periodista Josep Ramoneda a fer una xerrada en línia per reflexionar sobre les necessitats del món que vindrà després del Covid: