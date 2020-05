88 Premis Nobel i líders mundials demanen protegir els nens del món davant el COVID-19

Avui, 88 Premis Nobel i líders mundials, com a part de Laureates and Leaders for Children, van emetre una declaració en la qual demanaven que els governs del món s'unissin i donessin prioritat als nens del món durant el seu confinament i després.









Fundada pel Premi Nobel de la Pau 2014, Kailash Satyarthi, que ha lluitat incansablement durant dècades contra el treball infantil, l'esclavitud i la tracta, Laureates and Leaders for Children destaca els desafiaments als quals s'enfronten els nens més vulnerables del món i advoca per solucions.





"Nosaltres, els Laureates and Leaders for Children, exigim que els nens més marginats i vulnerables no siguin oblidats pels governs durant aquesta greu crisi i després. Hem d'actuar ara o arriscar-nos a perdre a tota una generació", ha dit Kailash Satyarthi.





Extractes de la declaració:

COVID - 19 ha exposat i exacerbat les desigualtats preexistents en el nostre món. El virus, les restriccions imposades a la majoria de la població mundial i les seqüeles tindran un impacte devastador en els més vulnerables. L'emergència de salut pública de la pandèmia va a exacerbar l'explotació dels nens. Atrapats en llars per escapar de virus, els nens corren un major risc de patir abús sexual i violència domèstica. A mesura que s'aixequin les restriccions, els nens seran víctimes de tràfic, obligats a abandonar l'escola ia treballar, suportant la càrrega de manener a les seves famílies. Si, per una vegada, el nostre món donés als nens més marginats i a les seves famílies la seva part justa -el 20% de la resposta de COVID-19 per al 20% més pobre de la humanitat- els resultats serien transformadors. Un bilió de dòlars finançaria totes les crides benèfics COVID-19 de les Nacions Unides i d'organitzacions benèfiques, cancel·laria dos anys de tots els pagaments del deute dels països de baixos ingressos i finançaria dos anys de la bretxa mundial per fer front als ODS en matèria de salut, aigua i sanejament, i educació. Es salvarien més de deu milions de vides. Fem una crida als dirigents del G20 perquè prenguin mesures addicionals més enllà de les seves fronteres per a aquells que necessiten urgentment ajuda internacional coordinada. També fem una crida a tots els líders del G20 perquè compleixin els compromisos mundials de salut existents.





Els signants inclouen:

Sa Santedat el Dalai Lama

El Reverend Arquebisbe Desmond Tutu

SAR el Príncep Ali A l'HusseinLeymah GboweeKerry KennedyRigoberta Menchu TumJose Ramos-HortaMary RobinsonGuy RyderKailash Satyarthi