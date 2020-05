El PSOE millora els seus resultats en el CIS malgrat la gestió de la pandèmia

Segons l'últim baròmetre del CIS, elaborat en plena pandèmia i estat d'alarma, la coalició de Govern formada per PSOE i Podem es reforçaria. Per la seva banda, els socialistes millorarien el seu resultat de les passades eleccions generals, aconseguint el 31,1% vot. Per la seva banda, Unides Podem recuperaria la tercera posició amb un 11,5% d'intenció de vot.





Respecte a l'enquesta d'abril, també baixen Vox, que registra un 11,3%. i Unidas Podemos, que passa al 11,5%, mentre que puja Ciutadans fins al 10,5%.





Per motius sanitaris, en aquesta enquesta, com va ocórrer a l'abril, el CIS ha hagut de renunciar a les seves entrevistes personals en domicili i ha contractat a una empresa externa per a fer el treball de camp amb trucades telefòniques.





L'ATUR, EL PRINCIPAL PROBLEMA





L'atur ha recuperat el lideratge de la llista de problemes d'Espanya, seguit en la segona posició per l'economia en general i desplaçant al tercer lloc de la taula al coronavirus, segons el baròmetre de maig del Centre de Recerques Sociològiques (CIS).





En concret, l'atur és esmentat com la principal preocupació en el 41,2% dels qüestionaris, pujant cinc punts respecte al baròmetre d'abril. Les al·lusions a la crisi econòmica baixen dues dècimes i es queden en un 38.9%, repetint com segon problema.





Del seu costat, la inquietud per la malaltia, quan anaven a complir-se dos mesos de la declaració de l'estat d'alarma, queia del primer al tercer lloc deixant-se pel camí 14,5 punts.