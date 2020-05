Castells relaxa l'exigència acadèmica per rebre una beca universitària

El Govern ha eliminat el requisit acadèmic que va implantar el Partit Popular el 2012 per rebre una beca per part de l'Estat, i des del pròxim curs aquestes ajudes a l'estudi es concediran atenent a la renda familiar de l'estudiant. A més, l'Executiu augmentarà el pressupost per a beques en 386 milions d'euros, fet que suposa un increment del 22%, "el més important dels últims deu anys", subratlla.





Amb aquest augment, apunten des del Govern, el sistema estatal de beques i ajudes a l'estudi comptarà amb més de 1.900 milions que podran beneficiar a més de 600.000 estudiants el proper curs. L'augment de la inversió permetrà incrementar en 100 euros la quantia de cada beca per als universitaris de Grau i Màster.









Amb l'eliminació del requisit acadèmic, un aprovat en el curs anterior serà suficient per optar a les beques. "Amb aquesta mesura es reverteix el criteri introduït el 2012, que va endurir els requisits acadèmics i va deixar fora del sistema de beques a molts estudiants que no tenen mitjans econòmics per continuar els seus estudis", explica el Ministeri d'Educació i Formació Professional dirigit per Isabel Celaá, encarregat d'atorgar aquests ajuts.





D'aquesta manera, es redueix del 5,5 al 5 la nota per accedir a les beques en els ensenyaments no universitaris, mentre que per a estudis universitaris de Grau serà necessari tenir aprovat un determinat percentatge de crèdits. La mesura permetrà a més de 60.000 estudiants, 54.000 d'ells universitaris, poder sol·licitar una beca el pròxim curs.