Les morts per Covid-19 a Espanya pugen a 83 en les últimes 24 hores

Les morts pel nou coronavirus han augmentat aquest dimarts fins a les 83 en les últimes 24 hores, fet que eleva la xifra total de morts per Covid-19 als 27.778, segons l'informe publicat pel Ministeri de Sanitat.





A més, 232.037 persones han donat positiu en una prova PCR, fet que suposa 295 més en un dia, 11.414 persones han ingressat en una Unitat de Cures Intensives (UCI), 11 en les últimes 24 hores, i 124.159 han precisat hospitalització, 166 en l'últim dia.





Dels 295 positius registrats aquest dimarts, 13 pertanyen a Andalusia (12.471 en total); 17 a Aragó (5.520); 4 Astúries (2.373); 12 a Balears (2.005); Canàries no ha registrat cap cas, tot i que en total han donat positiu en PCR 2.294 persones; 2 a Cantàbria (2.273 en total); 29 a Castella-la Manxa (16.677); i 37 a Castella i Lleó (18.549).





Així mateix, a Catalunya s'han registrat 51 casos més (55.825); a Ceuta un (117); a la Comunitat Valenciana 5 (10.962); a Extremadura un (2.953); a Galícia 2 (9.058); a Madrid 92 (66.643); a Melilla no s'ha registrat cap, si bé en total ha tingut 121 casos; a Múrcia dos (1.558); a Navarra 24 (5.202); al País Basc no s'ha registrat cap cas i en total ha comptabilitzat a 13.409 persones positives en PCR; i a La Rioja 3 (4.027).













Respecte a les morts, Andalusia, Ceuta, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, Melilla, Múrcia i Navarra no han notificat cap mort en les últimes 24 hores. No obstant això, a Andalusia ja han mort 1.358 persones; a Aragó 843 (5 en un dia); a Astúries 303; a Balears 219 (1 més); a Canàries 155 (dos més); a Cantàbria 208 (una més); a Castella-la Manxa 2.900 (dos a les últimes 24 hores); i a Castella i Lleó 1.960 (set més).





A més, 25 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus en as últimes 24 hores (5.981 en total); a Ceuta s'han comptabilitzat 4 morts des del començament de la pandèmia; a la Comunitat Valenciana 1.370; a Extremadura 504 (quatre en l'últim dia); a Galícia 607; a Madrid 8.894 (31 en les últimes 24 hores); a Melilla 2; a Múrcia 145; a Navarra 503; al País Basc 1.470 (4 en un dia); i a La Rioja 352 (una més).





Pel que fa als ingressos en una Unitat de Cures Intensives (UCI) s'han comptabilitzat un total de 11.414 persones, de les quals 11 han ingressat a l'últim dia. No obstant això, només hi ha hagut ingressos a Castella-la Manxa (1), Catalunya (3), Comunitat Valenciana (1) i Madrid (6).





Pel que fa als hospitalitzats, en total han precisat hospitalització per Covid-19 124.159 persones, 166 en l'últim dia, sent Ceuta, Melilla i Navarra les úniques que no han registrat cap nova hospitalització. A més dels casos confirmats per PCR s'han notificat resultats positius amb test d'anticossos en 46.766 persones.