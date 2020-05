El tabac mentolat queda prohibit des d'aquest dimecres a Espanya

El Ministeri de Sanitat ha informat que a partir d'aquest dimecres no es podran fabricar, distribuir ni vendre dins d'Espanya i de la Unió Europea les marques comercials de tabac que continguin mentol.









Finalitza així la moratòria establerta per la Unió Europea per als productes amb aroma característica a què es refereix l'article 5.5 de Reial Decret 579/2017 ja sigui com aroma present en la seva composició o en càpsules dosificadores en filtres.