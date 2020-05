Compromís votarà per primera vegada "no" a l'estat d'alarma

El diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, votarà aquest dimecres en contra de prorrogar l'estat d'alarma per combatre el coronavirus. És la primera vegada que la formació que governa en coalició amb el PSOE a la Comunitat Valenciana rebutja aquesta mesura i ho farà, segons ha argumentat, "per la dignitat" dels valencians i després de la "decepció" que li suposa l'acord del Govern central amb Ciutadans.









"Sent com hem estat un soci lleial i responsable aquesta vegada, per la dignitat de cinc milions de valencianes i valencians votarem rotundament no", ha emfatitzat Baldoví després de confessar la seva "decepció" per la decisió del Govern espanyol d'optar pel pacte amb Ciutadans en lloc d'acceptar les dues propostes que li havia fet la seva formació.





Compromís havia sol·licitat que en el repartiment de fons de 16.000 milions anunciat pel Govern central per ajudar les comunitats a combatre la pandèmia es tingués en compte el nivell de població de cadascuna d'elles i que, a més, es creés un fons d'anivellament per compensar les comunitats que, segons la seva opinió, estan infrafinançades.





"Hi ha comunitats que estan ben finançades i altres que estan pitjor, però totes han de tenir els mateixos recursos per combatre l'epidèmia i que tots els ciutadans tinguin les mateixes oportunitats", ha explicat Baldoví, qui fins ara sempre havia donat suport a les pròrrogues sol·licitades pel Govern central.





"El Govern espanyol ha preferit pactar amb Ciutadans i deixar de banda aquestes propostes que eren absolutament raonables, senzilles i justes d'implementar", ha insistit el diputat de Compromís.