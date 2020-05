Telefónica aconsegueix refinançar amb èxit 894 milions d'euros

Telefónica ha tancat aquest dimecres l'oferta de recompra que va llançar el passat 13 de maig sobre quatre instruments de deute en circulació amb l'adquisició de bons per valor de 894 milions d'euros, el que equival al 19,23% de la valor total de 4.650 milions d'euros a què ascendien els bons objecte d'aquesta oferta.





En un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la companyia detalla que, de l'import total recomprat, 127.800.000 d'euros es corresponen amb el bo amb venciment al març de 2021, l'import total ascendia a 1.000 milions d'euros. En el cas de l'instrument que venç al setembre de 2021, s'han recomprat 241.300.000 d'euros dels 1.000 milions d'euros en circulació.





Telefónica ha adquirit, en el marc d'aquesta oferta de recompra, bons per valor de 290 milions d'euros en el cas de l'emissió que vencia a l'abril de 2022 i l'import total ascendia a 1.400 milions d'euros. D'altra banda, ha recomprat 234.900.000 d'euros dels 1.250 milions d'euros en circulació del bo que venç al maig de 2022.





El preu de recompra que es pagarà per cada 100.000 euros d'import nominal serà de 103.124 euros per a la primera emissió, de 101.475 euros per a la segona, de 100.564 euros per a la tercera i de 103.584 euros per a la quarta.





La companyia de telecomunicacions té previst liquidar aquestes ofertes de recompra el proper 22 de maig. A més, informa que tots els bons recomprats en el marc d'aquesta operació seran amortitzats.





L'objectiu d'aquesta operació és gestionar de manera proactiva el perfil de venciments propers del seu deute, allargar la vida mitjana del seu deute i optimitzar la gestió de la liquiditat i l'ús de la caixa del grup, el que s'aconsegueix "refinançant a nivells molt atractius en termes històrics".









El resultat d'aquesta operació està en línia amb aquest tipus d'operacions en el mercat i encaixa amb les previsions de la companyia, que havia establert un màxim de 2.000 milions d'euros, que era l'import total de les dues emissions de deute sènior amb venciment en set i dotze anys col·locades el mateix dia que la va llançar l'oferta de recompra, el 13 de maig.





En concret, Telefónica va captar 1.250 milions d'euros en el bo amb venciment el 21 d'agost de 2027 a un tipus d'interès de mid-swap més 145 punts bàsics, per sota de la indicació inicial de MS +165 punts bàsics. La demanda va superar els 2.000 milions d'euros i meritarà en un cupó anual de l'1,201%.





D'altra banda, va col·locar deute amb venciment el 21 de maig de 2032 per valor de 750 milions d'euros, amb una demanda de més de 1.400 milions d'euros. El tipus d'interès ha quedat fixat en mid-swap més 190 punts bàsics, per sota de la indicació inicial de MS + 205 punts bàsics, amb un cupó anual de l'1,807%.