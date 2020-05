Apareixen les memòries dels últims mesos de vida de Joseph Goebbels, el ministre de Propaganda nazi

La història ens ofereix una galeria de fets i personatges que resulten difícils d'entendre. Com va poder un doctor en Filosofia anomenat Joseph Goebbels lliurar la seva vida en el sentit més literal del terme al servei d'un cap austríac de molt dubtosa formació intel·lectual i irracionals plantejaments polítics anomenat Adolf Hitler? Com aquest mateix doctor i la seva esposa Magda van ser capaços d'enverinar els seus sis fills abans de suïcidar-se com a suprem acte de fidelitat al seu estimat Führer? Heus aquí dos fets incomprensibles, però molt reals, que potser puguem interpretar una mica millor amb la lectura de "Diari de 1945. Els últims escrits del jerarca nazi que va romandre al costat de Hitler fins al final" (La Esfera de los Libros), un llibre que recupera els textos memorialístics del jerarca nazi dictats durant els dos últims mesos de la seva vida (març i abril de 1945) i miraculosament salvats.









Recordo haver llegit fa anys les memòries de periodista espanyol Ramón Garriga, que va ser corresponsal de premsa a Alemanya durant la guerra mundial i que recordava Goebbels com una persona encantadora i de tracte social agradable. No obstant això va ser l'artífex de les grans campanyes de propaganda nazis i, en particular, de les que van promoure l'antisemitisme (sembla que va ser el promotor de la nefasta "nit dels vidres trencats") Doncs bé, en la seva joventut, com recorda en el seu pròleg l'escriptor alemany Rolf Hochhuth -el polèmic autor de "el vicari", obra en la qual acusava el papa Pius XII d'haver silenciat els crims del nazisme- va tenir una núvia jueva (la seva després esposa Magda, un padrastre d'aquesta mateixa ètnia , que la va cuidar com un veritable pare). Afegeix Hochhut que era bon orador, encara que escriptor mediocre i el més vanitós dels nazis, egocèntric sense mesura i tan convençut de les seves idees que no se li pot dir mentider. Després d'una joventut pobra i, com es pot veure, res antisemita, va arribar a Hitler perquè no va trobar ocupació en cap altre lloc "tot i que els va intentar amb tenacitat una i altra vegada" i curiosament en 1939 havia estat contrari a l'inici de la guerra i fins i tot a l'extermini dels jueus, cosa que ajornava per després de la "victòria final".





Aquest diari dels dos últims mesos de la seva vida, que no recull la totalitat del contingut originari perquè es van extraviar dies sencers i fulles d'altres resulta, malgrat això, molt significatiu. Hi ha una referència diària molt detallada de la situació dels fronts, d'interès per als historiadors militars però ens van resultar molt més il·lustratius els seus apunts sobre l'enfonsament interior del règim: "El Reich es converteix a poc a poc en un absolut desert (pels bombardejos aliats "..." la guerra aèria segueix fent estralls "..." el Reich ha quedat convertit en un autèntic munt de ruïnes "), revela que a Berlín hi ha milers d'habitatges destruïts, denuncia la" xacra de la deserció "de nombrosos soldats, es lamenta de la creixent desafecció de la població, capaç de criticar fins i tot a la mateixa Hitler ("la moral del poble alemany, tant en la pàtria, com al front, està decaient cada vegada més"), s'irrita amb la bona acollida de moltes poblacions de l'oest a les tropes americanes i britàniques (a diferència de les de l'est, terroritzades per l'arribada dels soviètics), desconfia del desenllaç de la guerra ("la crisi bèl·lica pren un rumb completament desfavorable per a nosaltres"), es fa pena de la degradació de Hitler ("em commou veure al Führer en tan mal estat físic"), li entristeixen les notícies de l'assalt a fleques a Berlín a causa de la fam, li espanta la les multituds d'evacuats, que xifra en 17 milions i, per descomptat, culpa de tot als jueus ("quan es tingui poder, cal matar-los com a les rates; a Alemanya -reconeix- ja ho hem fet com s'havia de ") i fins i tot acusa els polonesos de 'haver començat la guerra!





Critica a Pius XII, a què creu que fa la "vista grossa" davant el bolxevisme, i posa verds als seus coetanis en la jerarquia nazi, principalment a Goering, però també a Ribbentrop, Rossemberg i fins i tot Speer. En realitat, a qualsevol menys a ell, que tot ho havia previst, advertit o denunciat. Un cregut a la vora del suïcidi i no obstant això capaç d'escriure de si mateix, comentant un discurs propi, "el tornoa escoltar; l'exposició i l'estil són magnífics". Apa!