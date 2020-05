Segon augment consecutiu de morts per coronavirus: 95 en les últimes 24 hores

Espanya ha sumat aquest dimecres 95 nous morts amb COVID-19, fet que suposa un repunt enfront dels 69 d'ahir, segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Sanitat. Així, el nombre total de morts des de l'inici de la pandèmia se situa en 27.888.





A més, també s'ha produït un avanç en el nombre de casos diagnosticats, amb 416, en comparació amb els 295 d'aquest dimarts. En total, ja s'han confirmat 232.555 positius. D'altra banda, 31 persones han ingressat a cures intensives en les últimes 24 hores (11.445 en total), mentre que 193 han requerit d'ingrés hospitalari (124.616 en total).





Simón ha reconegut que el ritme de descens de contagis en l'epidèmia no és tan pronunciat com el de setmanes anteriors, però ha puntualitzat que "és més ràpid que en altres nacions". "Estem avançat molt més ràpid que Itàlia, que va iniciar l'epidèmia almenys una setmana abans que nosaltres", ha reivindicat.



L'epidemiòleg ha afirmat que l'evolució de l'epidèmia "no ha seguit un ritme tan ràpid com havíem observat abans". "Una raó és que estem buscant més la detecció de casos amb qualsevol simptomatologia, la qual cosa ens fa molt més exhaustius. Malgrat buscar molts més casos i fer més PCR, estem tenint un ritme descendent. Això vol dir que la transmissió en realitat és probablement una mica menor del que es pensava", ha explicat com una possible raó d'aquest alentiment.





EVOLUCIÓ DE CASOS DIARIS









PERSONES MORTES, HOSPITALITZADES I EN UCIS









DADES PER COMUNITATS AUTÒNOMES





Per comunitats autònomes, Andalusia ha afegit 13 nous positius, Aragó 31, Astúries 1, Balears 13, Canàries 6, Cantàbria 4, Castella-la Manxa 62, Castella i Lleó 37, Catalunya 63, Ceuta dos, Comunitat Valenciana 22, Extremadura 2, Galícia 9, Madrid 112, Melilla cap, Múrcia dues, Navarra cinc, País Basc 26 i La Rioja sis.





Dels 95 defuncions notificades avui, quatre s'han produït a Andalusia, un a Astúries, dues a Balears, un a Cantàbria, 13 a Castella-la Manxa, 40 a Catalunya, dues en Comunitat Valenciana, 18 a Madrid, tres a Múrcia, deu a País Basc i un a La Rioja.





Per part seva, els 31 ingressos en UCI es localitzen a Andalusia (4), Canàries (1), Castella-la Manxa (1), Castella i Lleó (4), Catalunya (9), Galícia (2) i Madrid (10). Dels 193 casos que han requerit hospitalització, 14 són a Andalusia, un a Astúries, cinc a Balears, un a Canàries, un a Cantàbria, 40 a Castella-la Manxa, cinc a Castella i Lleó, 38 a Catalunya, quatre en Comunitat Valenciana, un a Extremadura, quatre a Galícia, 72 a Madrid, tres a Navarra, tres a País Basc i un a La Rioja.