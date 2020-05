'Las jaurías', d'Alberto Gil, premi de novel·la negra L'H Confidencial

La ciutat barcelonina de L'Hospitalet de Llobregat dóna nom a un premi literari de novel·la negra, L'H Confidencial, que està dotat amb 12.000 euros i que acaba de ser atorgat en la seva catorzena edició a l'escriptor madrileny Alberto Gil per 'Las jaurías'.





Com que no hi ha millor inspiració per a un narrador que la realitat històrica, Gil ha escrit un text situat en la línia fronterera entre Espanya i Portugal que es coneix com La Raya i ha centrat la trama argumental en l'eliminació per la policia política del règim salazarista de un general opositor a sistema, un crim que ens recorda el que ha passat amb el general Prim.





Font: Biblioteques de L'Hospitalet





El jurat, presidit pel regidor de Cultura David Quirós, ha valorat "l'interès d'aquesta novel·la" que uneix una clara vocació realista amb una trama intimista, en mostrar els excessos de les dues dictadures de la península i la seva connivència amb el contraban i els oligarques locals de l'època".





Alberto Gil va néixer a Madrid el 1952, és periodista i autor de més de trenta llibres de viatges i assajos, entre ells La censura cinematográfica en España; la novel·la negra Ocho pingüinos i Espíritu de Nueva York, il·lustrat per Fernando Vicente.





El premi serà entregat a la Biblioteca La Bòbila de L'Hospitalet el proper 28 de novembre.