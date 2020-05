En què consisteix la fórmula 50/30 per reduir la mortalitat del Covid-19?

Confinar la població 50 dies i deixar sortir amb restriccions altres 30 dies podria reduir les morts i el nombre d'ingressos en una Unitat de Cures Intensives (UCI), segons un model desenvolupat per investigadors de la Cambridge University (Regne Unit), publicat el 'European Journal of Epidemiology'.





Actualment l'estratègia per controlar la malaltia a nivell mundial s'ha centrat en mesures que minimitzen la transmissió de SARS-CoV-2 de persona a persona a través del distanciament social; incloent l'aïllament de persones sospitoses d'estar infectades, la protecció de grups vulnerables i el tancament de col·legis.





Si bé aquestes mesures són efectives per frenar la propagació del coronavirus i evitar que els sistemes de salut es col·lapsin, aquestes mesures també poden conduir a pèrdues significatives d'ocupació, inseguretat financera i problemes socials.









Un enfocament alternatiu, segons el parer dels experts, pot ser alternar mesures més estrictes amb intervals de distanciament social relaxat. Per comprovar l'efectivitat d'aquesta hipòtesi els experts van dibuixar tres escenaris en 16 països de diferents nivells socioeconòmics i cultures.





El primer escenari va observar l'impacte de no imposar mesures de control de virus i, com era d'esperar, van observar que el nombre de pacients que requerien tractament en unitats de cures intensives (UCI) superaria ràpidament la capacitat assistencial de país, el que donaria com resultat un total de 7,8 milions de morts en els 16 països. En aquest escenari, la durada de l'epidèmia duraria gairebé 200 dies en la majoria de les zones analitzades.





El segon escenari va dibuixar un cicle continu de mesures de mitigació de 50 dies seguit d'iniciatives una relaxació de 30 dies. És probable que aquesta estratègia redueixi el nombre de persones que cada pacient infectat infecta) a 0,8 en tots els països. No obstant això, encara seria insuficient per mantenir el nombre de pacients que requereixen atenció a l'UCI per sota de la capacitat assistencial disponible.





Si bé va resultar efectiu durant els primers tres mesos per a tots els països, després de la primera relaxació, el nombre de pacients que requereixen atenció a l'UCI excediria la capacitat de l'hospital i provocaria 3,5 milions de morts en els 16 països. En aquest escenari, la pandèmia duraria aproximadament 12 mesos en països d'alts ingressos, i aproximadament 18 mesos o més en els altres entorns.





L'escenari final va implicar un cicle continu de mesures de supressió més estrictes de 50 dies seguides d'una relaxació de 30 dies. Aquests cicles intermitents reduirien el nombre R a 0,5 i mantindrien la demanda d'UCI dins de la capacitat nacional en tots els països. Atès que més persones romanen susceptibles a la fi de cada cicle de supressió i relaxació, aquest enfocament donaria lloc a una pandèmia més llarga, que duraria més de 18 mesos en tots els països.





No obstant això, un nombre significativament menor de persones, una mica més de 130.000 en els 16 països modelats, moririen durant aquest període.





"Els nostres models prediuen que els cicles dinàmics de supressió de 50 dies seguits d'una relaxació de 30 dies són efectius per reduir la quantitat de morts significatives per a tots els països durant el període de 18 mesos. Aquesta combinació intermitent de distanciament social estricte i un període relativament relaxat, amb proves eficients, aïllament de casos, localització de contactes i protecció dels vulnerables, pot permetre que les poblacions i les seves economies nacionals 'respirin' a intervals", han tancat els experts.