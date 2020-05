El 'Merlosgate' provoca l'acomiadament del periodista del Col·legi d'Advocats de Madrid

Sembla que el 'Merlosgate' encara no ha acabat. Quan les televisions ja s'havien oblidat del culebrot protagonitzat per Alfonso Merlos, que va ser enxampat "in fraganti" en una infidelitat a través del directe d'un canal de Youtube, ha saltat la notícia que el periodista ha estat acomiadat del seu càrrec com dircom en el Col·legi d'Advocats de Madrid.









L'organització vol desvincular-se de la mala publicitat que ha generat tot l'episodi, àmpliament comentat pels programes del "cor". Davant la toxicitat del seu director de comunicació, millor tallar en sec. Per això el col·legi ha decidit prescindir de Merlos, que fins ara percebia 181.000 euros a l'any per les seves funcions.