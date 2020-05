Un estudi confirma que el 44% dels positius lleus tenen nivells "molt baixos" d'anticossos

Estudis preliminars del consorci format per l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa impulsat conjuntament per la Fundació La Caixa i la Conselleria de Salut de la Generalitat, apunten que un 44% de les persones que han patit el Covid-19 de forma lleu o asimptomàtica tenen "un nivell molt baix d'anticossos neutralitzants" de manera que no totes les persones positives estan immunitzades contra el virus, segons un comunicat d'aquest dimecres.









Són dades preliminars elaborats juntament amb el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (Irta) i el Barcelona Supercomputing Center (BSC), amb el suport de la farmacèutica Grifols, després d'analitzar el plasma de persones que han estat exposades a la SARS-CoV-2.









"Caldrà estudiar el perquè d'aquestes diferències, però mentrestant aquests resultats ens indiquen que donar positiu en un test no ens assegura immunitat davant el virus", adverteix Julià Blanco, investigador d'IrsiCaixa i l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, que lidera des IrsiCaixa el projecte de recerca d'una vacuna contra la SARS-CoV-2.





Els resultats assenyalen que aquesta tendència es reverteix en les persones que han patit la malaltia de forma greu i que han estat hospitalizadas, que presenten 10 vegades més anticossos que els individus amb infecció lleu.





Davant aquest fet, els científics subratllen la necessitat que tota la ciutadania mantingui les mesures d'higiene i distanciament social recomanada, perquè "la presència d'anticossos podria no garantir la immunitat durant el coronavirus".