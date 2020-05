Salut impulsa la consulta no presencial en Atenció Especialitzada i Sociosanitària

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona ha posat en marxa un pla pilot, impulsat per l'Àrea de Sistemes d'Informació de Servei Català de la Salut, per implantar la consulta no presencial en Atenció Especialitzada i Atenció Sociosanitària a Catalunya, ha informat el centre sanitari en un comunicat aquest dijous.





La iniciativa, pionera a l'Estat i llançada en plena epidèmia de l'coronavirus, permetrà connectar a través de les noves tecnologies a professionals assistencials i pacients per "evitar desplaçaments innecessaris", mantenint a el mateix temps la imprescindible comunicació entre els usuaris i el sistema de Salut .





El professional assistencial, ha explicat l'Hospital de Sant Pau, es posarà en contacte amb el pacient a través d'una nova plataforma i li transmetrà la informació necessària; i, a el mateix temps, el pacient podrà consultar amb el seu metge qualsevol dubte que tingui sobre la seva salut o el seu tractament.









LA NOVA PLATAFORMA





El nou sistema centralitzat facilitarà la comunicació entre professionals i ciutadans a través de la plataforma El meu Salut que servirà com a punt únic d'accés. Les dades que es registrin durant la consulta s'emmagatzemaran en el sistema d'informació hospitalària (HIS) de cada centre.





Tecnològicament, la plataforma està integrada en la Plataforma de Salut Digital i alineada amb el Pla Director de Sistemes d'Informació del SISCAT. Funcionalment, la plataforma dóna resposta a la comunicació síncrona (videoconferència) ia la asíncrona (eConsulta) que resol, en una primera fase, els casos d'ús més simples i més endavant s'estendrà per tal de donar resposta a casos d'ús més complexes .





Víctor Robert, sotsdirector d'Informàtica de l'Hospital de Sant Pau i responsable tècnic de la implantació de el Programa pilot de consulta no presencial a Sant Pau, afirma que "i l projecte ha superat les dificultats tècniques amb èxit i en aquesta nova fase ja està preparat per implantar-se de forma definitiva a tota la resta d'Hospitals de Catalunya ". També afegeix que "tant els professionals assistencials com els pacients de Sant Pau consideren que el sistema és satisfactori i de fàcil maneig".





La nova plataforma posa a disposició dels proveïdors d'Atenció Especialitzada i Atenció Sociosanitària de l'Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) una solució transversal de comunicació no presencial que permet la comunicació síncrona i asíncrona entre professionals i ciutadans.