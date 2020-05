Treballadors de Financera El Corte Inglés alerten de "trampes" i "sobrecàrrega de treball" per falta de personal

La "sobrecàrrega de treball" en Financera El Corte Inglés (FCI) és tal que és impossible donar un servei de qualitat. Així ho denuncia la Coordinadora Sindical de Classe (CSC) , un dels sindicats amb representació entre els seus treballadors.





"Li recordem a l'empresa que no va voler renovar el contracte a desenes de companys i companyes als que va enviar a l'atur mentre el servei d'Atenció al Client seguia desbordat de trucades sense atendre, tot i les trampes de la direcció perquè aquestes trucades no comptin en les xifres d'abandonament ", denuncia la central en un comunicat.









La presidenta de Banc Santander, Ana Botín, que controla la majoria de l'accionariat de FCI







Aquesta referència a les presumptes "trampes" no és intranscendent. Les financeres tenen l'obligació de remetre informació sobre el nombre de queixes i l'import en joc al regulador. Segons les últimes dades remeses a la CNMV, l'empresa controlada va rebre l'any passat el doble de reclamacions que l'anterior.





És evident que la càrrega de treball augmentarà al fil de la crisi econòmica provocada per la pandèmia. Malgrat això, la central indica que la plantilla segueix retallant. Per exemple, no renovant als companys que havien d'accedir a un contracte fix per a substituir-los temporalment per altres, que al seu dia ja no havien renovat.





"Tampoc és forma de tractar als clients", es queixa CSC, que indica que FCI està "rebaixant la qualitat del servei en àrea tan delicada com és recuperacions, on es tracten els clients que per algun motiu s'han vist obligats a tornar el rebut, en una situació tan complicada com aquesta que estem vivint tots ".





Com a exemple de la deterioració, el sindicat informa que alguns treballadors han d'aprendre pel seu compte a gestionar nous tipus d'expedients de recuperació de deutes pel seu compte, llegint-se un simple PDF.





FCI aposta per "seguir precaritzant els llocs de treball amb nous contractes temporals" malgrat els seus considerables beneficis. El 2018 va guanyar 66 milions d'euros i el 2019 un 15 per cent més, 76 milions d'euros.





EL SANTANDER planejava convertir-la en UN BANC

Encara conservant la marca d'El Corte Inglés, la veritat és que la financera ja no està controlada pel grup. A causa del seu fort deute, El Corte Inglés va haver de vendre el 51% de la companyia a Banc Santander per 140 milions a l'octubre de 2013.





Abans de la crisi, els socis planejaven reconvertir FCI en un banc, que donés crèdits no només als clients dels centres comercials, també a PIMES i proveïdors. Està per veure si aquests plans són factibles a causa del COVID-19, que ha provocat una gran retallada en les vendes i el major ERTO d'Espanya, amb més de 25.000 afectats.