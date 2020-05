El president del COI dóna per fet que Tòquio 2020 no arribarà a celebrar-se

El president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, ha assegurat entendre que des de Japó es tingui clar que els Jocs de Tòquio es cancel·lin definitivament si no es poden celebrar l'any que ve per la pandèmia del coronavirus. No obstant això, els organitzadors locals de les Olimpíades després s'han desmarcat de la conclusió contundent extreta per Bach.





"Francament, ho comprenc. No es pot contractar sempre entre 3.000 i 5.000 persones en un Comitè Organitzador. No es pot canviar tot el calendari mundial d'esdeveniments de les principals federacions cada any i no pots deixar atletes en la incertesa", va assegurar Bach a declaracions a 'BBC Sport'.





"Ningú sap com serà el món en un any, en dos mesos, així que hem de confiar en els experts i després prendre la decisió adequada en el moment adequat en funció d'aquest consell", va afegir el president de COI.





El dirigent va remarcar que prendran "les decisions adequades" quan es pugui tenir "una visió més clara de com serà el món el 23 de juliol", i que "s'estan considerant tots els diferents escenaris (inclosa la col·locació dels atletes en quarantena) ". "Cal molta feina perquè hi ha tantes diferents opcions que no és fàcil prendre decisions ara. Hem de reinventar-nos dia a dia i això és un repte i al mateix temps fascinant", ha indicat.





L'alemany va apuntar que la feina de reorganitzar els Jocs és "una tasca gegantina" i ha mostrat el seu desig que siguin "únics" i enviïn "un missatge de solidaritat entre tothom i celebrant el triomf sobre el coronavirus".









A més, davant els dubtes al Japó sobre la possibilitat de celebrar l'esdeveniment si la pandèmia no està controlada, Bach va insistir que confien en "els consells" de l'Organització Mundial de Salut, però que tenen clar que els Jocs s'organitzaran "en un entorn segur per a tots els participants".





TÒQUIO 2020 ADVERTEIX QUE NO ESTÀ PENSANT EN LA CANCEL·LACIÓ





Des Tòquio 2020 no van trigar a respondre a aquestes paraules de Thomas Bach, i encara que el seu president, Yoshihito Mori, i el primer ministre de país, Shinzo Abe, han estat els que han parlat d'aquesta possibilitat de la cancel·lació, el director executiu del comitè organitzador, Toshiro Muto, ho va descartar.





"El senyor Mori estava tractant de dir que hem de tenir la mentalitat de preparar els Jocs perquè puguin dur-se a terme el proper any. No crec que hi hagi un enteniment comú amb el COI sobre la cancel·lació dels Jocs", ha afirmat en una videoconferència.