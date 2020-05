França preveu la reobertura d'establiments turístics a partir de juny

El turisme francès s'està mobilitzant per superar la profunda crisi que està vivint aquest sector, tan important per al país, com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus amb un seguit de mesura de les que va donar compte el primer ministre.





Com a mesures immediates, cal destacar que el govern de París informarà de la data de reobertura de cafès i restaurants a la setmana del 25 de maig. En els departaments classificats com "verds", el 2 de juny podria ser considerada de reobertura si l'evolució de la pandèmia no es deteriora.









En tot cas, els francesos podran sortir de vacances per territori nacional i ultramar al juliol i agost, als efectes del govern posarà en marxa un pla enfocat al turisme social, que permeti a tots els col·lectius l'accés a vacances i que serà presentat en les properes setmanes. Els professionals de l'hostaleria i de turisme, per la seva banda, es van comprometre a garantir un reemborsament integral en cas de cancel·lacions de reserves vinculades al Covid-19.





Finalment el 5è Comitè Interministerial del Turisme va acordar l'adopció d'un ambiciós pla excepcional de suport al sector que es desenvoluparà amb la col·laboració de l'ens de promoció Atout France i que inclourà l'adopció de mesures sanitàries, informació i garantia de seguretat sanitària per als viatgers, suport a les empreses turístiques, així com als esdeveniments esportius i culturals per "passar de l'emergència a la reactivació" amb una inversió d'un compromís de 18.000 milions d'euros i un contracte de reactivació i transformació del turisme amb la intenció de la tardor 2020, amb una primera retroalimentació en juliol 2020.