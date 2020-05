Les morts per coronavirus tornen a baixar: 48 en les últimes 24 hores

Espanya ha sumat aquest dijous 48 morts amb COVID-19, fet que suposa una severa baixada pel que fa als 95 d'ahir, i la menor xifra des del 16 de març (22), segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Sanitat. Així, el nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia ha arribat als 27.940.





A més, s'han notificat 344 nous casos, també un descens enfront d'aquest dimecres, quan es van registrar 416 positius. El nombre total d'infectats es queda en 233.037. Aquest dijous s'ha informat de 20 nous ingressos en cures intensives, així com de 140 nous hospitalitzats.









DADES PER AUTONOMIES





Les xifres de Catalunya no vénen a l'informe de Sanitat perquè "no ha pogut actualitzar les dades causa de problemes en la validació". A la resta de comunitats autònomes, Andalusia ha afegit 45 positius, Aragó 37, Astúries zero, Balears huit, Canàries 7, Cantàbria 2, Castella-la Manxa 50, Castella i Lleó 31, Ceuta cap, Comunitat Valenciana 38, Extremadura 2, Galícia 10, Madrid 82, Melilla zero, Múrcia 10, Navarra 3, País Basc nou i la Rioja zero.





Dels 48 morts, quatre s'han registrat a Andalusia, un a Aragó, tres a Astúries, sis a Castella-la Manxa, cinc en Comunitat Valenciana, un a Extremadura, un a Galícia, 19 a Madrid, un a Múrcia, tres a Navarra, tres a País Basc i un a la Rioja.





Per la seva banda, els 20 ingressos en UCI es localitzen a Andalusia (2), Aragó (1), Balears (1), Castella i Lleó (6), Comunitat Valenciana (3) i Madrid (7). Dels 140 nous hospitalitzats, 14 són d'Andalusia, vuit d'Aragó, dos de les Balears, un Canàries, 16 de Castella-la Manxa, un Castella i Lleó, cinc de Comunitat Valenciana, quatre de Galícia, 75 de Madrid, un de Múrcia, vuit de País Basc-cinc de la Rioja.