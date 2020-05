Jupol denuncia a un comissari enxampat en un dinar amb 20 persones en ple confinament

El sindicat policial ha interposat dues denúncies contra un comissari de la Policia Nacional de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres perquè asseguren que va organitzar dinars a les instal·lacions de la comissaria de la Verneda de Barcelona en els que acudien fins a 20 persones en ple estat d'alarma.





Aquest dijous fonts de la Policia han afirmat que hi ha una investigació interna per aclarir si s'ha incorregut en infracció al règim disciplinari, i han ressaltat que fa temps que hi ha un conflicte entre aquesta secció sindical i el comissari denunciat.





Jupol ha assegurat en un comunicat que el denunciat ha fet aquests dinars --coneguts a la comissaria com 'coronapinchos'-- en, al menys, tres ocasions, i en les denúncies, detalla que un d'aquests dinars es va realitzar en un despatx d'uns 40 metres quadrats sense respectar les mesures de seguretat i prevenció i incomplint la normativa.









Les denúncies s'han presentat davant la unitat de règim disciplinari de la Direcció General de Policia i també davant el Cap Superior de la Policia Nacional de Catalunya, i en elles també asseguren que el comissari en cap ordenava a un dels funcionaris al seu càrrec que realitzés les compres necessàries per dinar, "en horari laboral".





El secretari provincial de Barcelona, Marcos Veiras, ha demanat que "es depurin les responsabilitats penals i de règim intern" al comissari, així com també que se li sancioni per l'incompliment reiterat del decret de l'estat d'alarma.





Així mateix, el sindicat també ha demanat que es facin les proves de Covid-19 als "subordinats que va fer acudir als 'coronapinchos'" i a tots aquells que hagin pogut tenir contacte amb aquesta brigada.