La CEOE exigeix relaxar la moratòria dels acomiadaments després de la pandèmia

La CEOE estava preparada per continuar les seves negociacions amb el Govern central, però l'acord a tres bandes entre PSOE, Podem i Bildu per derogar de forma íntegra la reforma laboral ha tirat per la borda el diàleg social.





"Em sembla un autèntic disbarat i una irresponsabilitat majúscula, perquè aquesta decisió pot tenir conseqüències incalculables, especialment en la confiança tant d'empreses espanyoles, com també de les estrangeres", ha recalcat el president dels empresaris, Antonio Garamendi, després de denunciar que "li sembla molt greu el signat".





Després d'aquestes paraules, l'esborrany titulat "Estratègia Espanya per a la recuperació de la crisi del Covid-19", al qual ha tingut accés Catalunyapress, sembla que de moment quedarà guardat en un calaix. En aquest document, la patronal pronostica una caiguda del PIB d'entre el 8% i el 15,5% en funció de si es produeix un rebrot a la tardor i si es pot recuperar la mobilitat social en el segon semestre de 2020.





Escenaris en la caiguda del PIB de l'informe de la CEOE





Una de les principals mesures per afrontar aquesta recessió consisteix en "reduir les rigideses contraproduents" per incrementar el marge d'actuació de les empreses en el negre panorama que s'anuncia en l'horitzó. En aquest sentit, la CEOE demana delimitar el concepte de "salvaguarda d'ocupació" que en principi prohibiria acomiadar durant els propers mesos llevat de casos específics.









En concret, proposa que no es consideri "incomplert el compromís de manteniment de l'ocupació quan en l'àmbit d'aplicació del procediment de suspensió de contractes i reducció de jornada es produïssin extincions per causes objectives alienes al coronavirus". En segon lloc, la CEOE vol que s'entengui per "complert el compromís [de salvaguarda de l'ocupació] quan es mantingui la mateixa relació entre la facturació de l'empresa i el nombre de treballadors contractats que en els sis mesos anteriors a la declaració de l'estat de alarma".





Finalment, "si durant el període de suspensió concorre alguna causa

que posi fi al contracte de manera vàlida i objectiva, s'entendrà plenament eficaç la

extinció d'ell mateix", pel que no es violaria la salvaguarda l'ocupació exigida pel Ministeri de Treball.





D'altra banda, la patronal exigeix prorrogar i simplificar el procediment dels ERTOs per força major durant el temps que persisteixi la crisi sanitària, així com recuperar les causes d'extinció dels contractes per garantir que moltes empreses no facin fora el tancament.





BONIFICAR COTITZACIONS I MAJOR FLEXIBILITAT





En el seu informe, la CEOE destaca la necessitat de preservar al màxim l'estructura productiva. Per això, l'organització aposta per reprendre l'activitat de forma escalonada i segura, incrementant la capacitat de diagnòstic i usant tecnologia específica per verificar la salut dels treballadors en qualsevol moment.





Una de les principals iniciatives consisteix a "reduir les rigideses contraproduents" el marge d'actuació de les empreses. En aquest sentit, la CEOE exigeix delimitar el concepte de "salvaguarda d'ocupació".





La patronal també demana que es bonifiqui el 100% de les cotitzacions a càrrec de l'ocupador corresponents a treballadors afectats per un ERTO, així com prendre mesures en matèria de flexibilitat horària, mobilitat geogràfica o gaudi de vacances, per adaptar les condicions de treball al nou escenari provocat per la pandèmia.