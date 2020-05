Hi haurà futbol tots els dies de la setmana, però no se sap quan

El que no està decidit és quan, i això depèn cent per cent de l'Executiu, que dimecres va aconseguir tirar endavant la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma. Javier Tebas, president de La Lliga, vol que es reprengui la competició com més aviat i la UEFA, també.





















Segons pública Hispanitat "el que persegueix la UEFA és el retorn de la Champions League i, per això, cal que tornin a l'activitat les lligues europees, principalment les tres grans: l'espanyola, la italiana i l'anglesa. Les altres, incloses l'alemanya -que ja ha recomenzado-, la francesa i la portuguesa, són prescindibles ".





I la UEFA necessita el retorn de el futbol, no només per la Champions d'aquest any, sinó també per a la temporada que ve. Hi ha molts diners en joc i el final de la lliga 2019-2020 serà recordat com el final de les rotacions.