L'Hospital de Bellvitge crea una unitat per tractar seqüeles del Covid-19

Bellvitge ha posat en marxa una unitat funcional multidisciplinària Post-Covid-19 que neix per respondre a les necessitats assistencials dels pacients que han passat una infecció per coronavirus i que tenen seqüeles --les més greus són de caràcter pulmonar, com la fibrosi- -.





"Es tracta d'un volum de pacients que pot ser alt i en el qual podem trobar conseqüències negatives de l'Covid-19 a nivell pulmonar o de interstici, i també altres de caràcter sistèmic, com infeccions musculars o l'anomenada debilitat associada a la UCI" , ha explicat la cap de Servei de Pneumologia de l'Hospital de Bellvitge, Salut Sants, en un comunicat d'aquest divendres.





L'equip multidisciplinari de la Unitat Post-Covid-19 s'articularà el treball en un doble circuit de prevenció i detecció, i està integrat per professionals mèdics i d'infermeria dels serveis de Pneumologia, Rehabilitació, Urgències, Malalties Infeccioses, Medicina Interna, Farmàcia i radiodiagnòstic de l'hospital i d'Atenció Primària.