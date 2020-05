Junqueras: "Si no compleixen amb la taula de negociació, no fa falta que comptin amb ERC"

L'ex-vicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha avisat el Govern central que si no compleix amb la taula de negociació amb Catalunya "no fa falta que comptin amb ERC", després del que ha retret que l'Executiu central hagi escollit a la dreta, en referència al suport de Cs a la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma.





















"El Govern central ha escollit el fàcil. No temem gens perquè sempre complim amb els nostres acords. Qui hauria de témer és el Govern central, perquè hem vist aquests dies que signen pactes que després desdiuen", ha criticat aquest divendres en una entrevista en Telecinco recollida per Europa Press, en al·lusió al pacte signat pel PSOE, Unides Podem i EH Bildu per a la derogació de la reforma laboral, que els socialistes van matisar després.





El líder republicà ha acusat el Govern central de fer "el pacte que els sortia més barat, perquè la seva prioritat no són els ciutadans sinó seguir flotant", i ha retret que el que li interessa a l'Executiu de Pedro Sánchez és el poder.





Encara que ha admès que mai van arribar a tancar un acord amb els socialistes, ha opinat que el Govern central va preferir a Cs perquè les condicions que posava ERC eres més socials, com una prestació retribuïda per als pares que no poden deixar els seus fills o un major marge perquè els ajuntaments puguin utilitzar el superàvit per a polítiques socials.





En preguntar-se-li si el Govern central hauria de buscar-se altres socis, Junqueras deixa clar de nou que "si no hi ha taula de negociació, no hi ha legislatura", i els avisa que està a les seves mans.