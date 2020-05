Adverteixen d'una allau d'agorafòbies i depressions després del confinament

El psiquiatre de l'Hospital Universitari San Cecilio de Granada, Luis Gutiérrez Rojas, ha avisat que després de la pandèmia del nou coronavirus hi haurà un augment de malalties mentals i, en concret, dels casos d'ansietat, depressió, agorafobias o brots de pànic.





En aquest sentit, durant la seva participació en el webinar de Lundbeck Academy 'Salut Mental: abordatge des de Primària i Mindfulness', en què han participat al voltant de 600 professionals d'Atenció Primària, l'expert ha subratllat la necessitat de distingir entre l'ansietat normal, produïda per una situació estressant com l'actual, que compleix una funció adaptativa i pot arribar a millorar el rendiment, dels quadres d'ansietat generalitzada i dels trastorns de pànic.









En concret, el trastorn d'ansietat generalitzada es caracteritza per ser diari i durador, incapacitant, amb somatització, que produeix una preocupació constant i una sensació de no sentir-se mai a gust; mentre que en els trastorns per atacs de pànic prevalen pensaments constants d'amenaça, de mort imminent o de contagi, les quals comporten esvaniment, palpitacions, marejos o vertígens, un quadre intens però no durador.





Pel que fa a la salut mental infantojuvenil s'aconsella als pares a que animin a sortir als seus fills i els transmetin la tornada a la normalitat de manera senzilla i positiva.





Segons diversos estudis, la prevalença anual del trastorn d'ansietat generalitzada és del 3 per cent, mentre que els trastorns de pànic presenten una prevalença anual de l'1 per cent i la depressió del 4 per cent.





"Ara que afrontem les fases de desescalada, és el moment de prevenir i animar les persones a anar tornant a la normalitat, sortint a poc a poc, a sociabilitzar. Si la por a sortir ens paralitza o genera ansietat, s'ha de consultar al metge d'Atenció Primària. no s'ha de treure importància a aquestes situacions, perquè hem de recordar que l'ansietat és la porta d'entrada a la depressió, i si no actuem i prevenim, aquestes persones poden patir depressió en poc temps sent llavors un problema més gran", ha dit, per puntualitzar que el 60 per cent dels casos de depressió cursen amb símptomes d'ansietat.





Pel que fa a la salut mental infantojuvenil, ja que els nens i adolescents són un grup especialment vulnerable a desenvolupar pors i fòbies, l'expert ha aconsellat als pares animar-los a sortir i transmetre la tornada a la normalitat de manera senzilla i positiva.





A més, ha posat l'accent en totes les persones amb trastorn mental greu com psicosi o trastorn bipolar, a les que la situació provocada per la Covid-19 ha afectat de manera especial, perquè, segons ell, han patit descompensacions durant l'època de confinament.