VÍDEO: Homenatge urbà als sanitaris i policies, "herois" de la pandèmia

La Plataforma Unidos ha col·locat mascaretes blanques amb una bandera d'Espanya i crespó negre a escultures històriques a la ciutat de Madrid com Valle Inclán, Federico García Lorca i Blas de Lezo amb l'objectiu d'homenatjar sanitaris i policies com a "herois" durant aquesta pandèmia del coronavirus.





Aquesta acció simbòlica ha estat reivindicada a través d'un vídeo que ret homenatge als pares i avis "que tant van fer per aquesta societat, amb el seu esforç i tenacitat i que ara ens toca tornar-ho". I reconeix com a herois a sanitaris, policies, militars i voluntaris, "que estan protegint-nos com un escut i amb l'amor d'una mare".





Al vídeo una veu en off reclama "test per a la població i saber tota la veritat" sobre aquesta crisi perquè "no es pot lluitar a cegues contra un enemic invisible"; i llibertat "per poder guanyar aquesta guerra estranya on les nostres armes són el material sanitari".









"La plataforma ciutadana sorgeix de manera espontània amb aquesta acció com a punt de partida" per prendre un paper actiu davant les contínues negligències del Govern d'Espanya en la crisi sanitària de la pandèmia del Covid-19 i la preocupació general pel futur per venir", afirma Alberto Rodríguez, un dels fundadors d'aquest moviment cívic.





Rodríguez declara que "amb l'acció de les mascaretes engalanades de dol hem volgut fer parlar personatges destacats de la història d'Espanya, alguns dels quals van lluitar per la llibertat que gaudim avui, per demanar responsabilitat al Govern d'Espanya".





El fundador d''Unidos' es mostra preocupat per la salut pública dels ciutadans i per la destrucció de l'economia. "Necessitem urgentment començar a actuar de manera responsable i madura, no podem seguir estant a la cua dels nostres veïns europeus en la gestió d'aquesta crisi, necessitem un pla adequat amb uns objectius clars. Cal reactivar el país i tornar als ciutadans les seves llibertats assegurant la salut pública. Altres països ho estan aconseguint mentre nosaltres ens preguntem fins on pot arribar l'egoisme i l'ànsia de poder dels nostres dirigents", considera.