Els xerpes de l'Everest es queden sense feina

La pandèmia de l'Covid-19 ha estat un autèntic desastre per al turisme mundial. Les fronteres estan tancades, i els que vivien d'aquest sector s'han quedat sense cap tipus d'ingrés. "La cadena de l'economia basada en el turisme acaba de col·lapsar", explica Ganga Ram Pant, portaveu de Nepal Mountaineering Association , a CatalunyaPress.









Nepal Mountaineering Association és una entitat que agrupa els xerpes que acompanyen els alpinistes en les seves expedicions a la muntanya més alta del món: l'Everest.





La crisi ha arribat de la mateixa manera als hostalers de Benidorm que als xerpes del Nepal. Perquè el Covid-19 no entén de fronteres, ni d'altitud. De la mateixa manera que a Espanya, al país asiàtic hi ha cert descontentament cap a les institucions: "El govern ha descuidat el sector turístic en aquesta crisi i tampoc ha donat suport financer", denuncia Ganga Ram Pant.





Fins aquest divendres, el Nepal només ha registrat tres morts per coronavirus i 507 casos positius, segons informa el diari Katmandú Post. El país porta completament confinat des del 24 de març.





No obstant això, les mesures adoptades no han donat el resultat que esperaven les autoritats, que han detectat un increment de contagis a la Vall de Katmandú, on se situa la capital del país. Per aquest motiu, el dijous van decidir tancar els principals punts d'accés a la vall: ningú pot entrar o sortir d'aquesta zona i, en cas d'urgència, s'hauran de sotmetre a un test de Covid-19 abans de poder desplaçar-se.





Els xerpes, que tradicionalment han estat els guies de la serralada de l'Himàlaia, són un dels principals actors turístics de Nepal. Des que el país ha començat a explorar el turisme de masses, els seus ingressos provenen principalment dels visitants estrangers que volen escalar el pic més alt del món.





Des de l'associació expliquen que els xerpes estan pensant com reciclar-se per sobreviure a aquesta crisi: "Tots els empresaris del turisme i els empleats associats han estat pensant en professions o treballs alternatius per mantenir la vida quotidiana", lamenta el seu portaveu.





Els pobladors de la serralada de l'Himàlaia temen que el turisme "no recuperi la força en al menys dos anys", però entenen que les mesures adoptades són necessàries: "els turistes han d'aturar el moviment", afirma Ganga Ram Pant.





L'EVEREST TORNA A RESPIRAR

Enmig de la crisi econòmica, l'Everest ha tornat a respirar. En una conversa el 2019, Ganga Ram Pant explicava a aquest periodista la catàstrofe mediambiental a la qual s'estava veient sotmesa la muntanya més alta del món: "estimem que hi ha unes 50 tones d'escombraries només a l'Everest", explicava llavors Ganga Ram Pant .





"Cilindres, ampolles d'oxigen, eines o cordes" formen part del paisatge tradicional de l'Everest, a més d'una gran quantitat de cadàvers congelats de viatgers que no van superar l'aventura. Aquesta situació es devia, principalment, als turistes: "Se suposa que tots han de portar les escombraries de tornada, però a causa de les condicions extremes o el cansament inesperat, molts s'obliden de la seva responsabilitat i només pensen en salvar la seva vida i baixar aviat ", denunciava Ganga Ram Pant.





Sembla, però, que aquesta situació pot remetre amb l'aturada del turisme. "Hi ha parts positives d'aquesta pandèmia de COVID-19: la naturalesa està tenint un gran alleujament. La contaminació de la vall de Katmandú s'ha reduït tant que es pot veure un cel net i una ciutat neta. De la mateixa manera, les zones turístiques superpoblades com l'Everest o Annapurna, han tornat a un estat més natural ", assenyala el portaveu del Nepal Mountaineering Association.





"Demano humilment a tots els turistes que primer mirin per la seva seguretat, que esperin fins que sorgeixin solucions clares a aquesta pandèmia de COVID-19. Després d'això al Nepal estarem emocionats de donar-los la benvinguda. Nepal estima a totes les persones del món : 'els convidats són déus' és un dogma de la nostra cultura. Una terra, un ésser humà. Tots som una família ", explica Ganga Ram Pant dirigint-se als lectors de CatalunyaPress.