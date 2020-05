Barcelona i Madrid passaran el proper dilluns 25 de maig a la fase 1 de desescalada

Ja no hi ha cap territori espanyol en fase 0. El Ministeri de Sanitat ha decidit que Barcelona, la Comunitat de Madrid i algunes zones de Castella i Lleó passen a la fase 1 de la desescalada a partir de dilluns que ve 25 de maig, segons ha informat el mateix ministre Salvador Illa.





Amb això, es confirma l'optimisme que es va instal·lar a l'Executiu regional després de la reunió bilateral d'ahir entre les dues administracions, amb una confirmació oficial telefònica entre el ministre, Salvador Illa, i el conseller madrileny Enrique Ruiz Escudero.





En la Conselleria de Sanitat van apuntar que la trobada d'ahir va ser "bé" i va transcórrer amb "cordialitat", on el Ministeri va reconèixer "les capacitats" de la Comunitat de Madrid i "especialment el seu sistema de detecció precoç de casos sospitosos".





















ANDALUSIA





El Ministeri de Sanitat ha autoritzat aquest divendres que les províncies de Huelva, Cadis, Sevilla, Còrdova, Jaén i Almeria passin des de dilluns que, 25 de maig, a la Fase II de el pla de transició a la "nova normalitat" de la crisi de l'coronavirus, a el temps que ha decidit mantenir en la Fase i a les províncies de Màlaga i Granada, que van accedir a aquest nivell una setmana després que les altres sis províncies andaluses, dilluns passat dia 18.





Aquesta decisió contrasta amb la de l'conseller de Salut i Famílies, Jesús Aguirre, que va defensar que les vuit províncies complien "els criteris exigits pel Govern" en matèria sanitària per passar a Fase II des de dilluns, com són la capacitat assistencial adequada de totes les províncies per si hi hagués un brot, l'índex acumulat d'incidència i la capacitat per fer un seguiment de casos sospitosos.









TERRITORIS PER FASES