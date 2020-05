Palma de Mallorca reobrirà les seves platges per al bany el 25 de maig

"Quan tot passi, serem el teu destí favorit per tornar a començar", afirma Turisme de Palma de Mallorca. I si, com tots els indicis ens suggereixen, la terrible pandèmia que hem hagut de suportar està a punt de convertir-se en història, molts aspectes de la nostra vida anterior seran de nou possibles. Una vida diària certament ajustada a les circumstàncies i fidel als protocols de prevenció que anem assumint com exigències ineludibles d'aquesta nova normalitat.





Bona prova d'això és l'anunci que les cinc platges de Palma de Mallorca estaran de nou obertes per prendre banys de mar a qualsevol hora partir del dilluns 25 de maig. Aquestes platges són les de Cala Major, Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estància i Platja de Palma.





Això sí, els banyistes hauran de guardar, mentre no es disposi una altra cosa, dos metres de distància de seguretat entre grups que hauran de ser d'un màxim de quinze persones. No es podran utilitzar les dutxes ni els banys, encara que estarà permesa la pràctica d'activitats esportives, professionals o d'esbarjo, sempre que es puguin desenvolupar individualment i sense contacte físic, permetent mantenir una distància mínima de dos metres entre els participants.









En tot cas, els banyistes hauran de fer un ús responsable de la platja, tant des del punt de vista mediambiental com des de la perspectiva sanitària i, per tant, tovalloles, bosses i altres objectes personals hauran de romandre dins del perímetre de seguretat. Es disposarà d'informadors que explicaran les normes amb l'ajuda de socorristes i concessionaris, a més de cartells informatius en totes les platges.





Més informació a: http://www.visitpalma.cat/es/