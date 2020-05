Les residències catalanes tornaran a rebre visites a la fase 2

La Consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest divendres en una roda de premsa telemàtica que la Generalitat ha demanat "generalitzar les visites" de familiars a les residències de gent gran en la fase 2, en comptes de la fase 3; una proposta que el Ministeri de Sanitat ha acceptat aquest mateix 22 de maig a la tarda.





Concretament, el Govern ha decidit permetre les visites a majors i persones amb discapacitat en centres residencials o habitatges tutelats en què no hi hagi casos confirmats de Covid-19, o en els quals no hi hagi cap resident en període de quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de .





Poc abans de saber-se la decisió de Govern, la consellera Vergés ha manifestat que el criteri de la Generalitat també contempla la possibilitat de visites en casos de final de vida i de persones que per motius de la seva malaltia requereixin de l'ajuda d'un familiar a les fases 0 i 1: "Es tracta de donar suport emocional mantenint el mínim de risc per a la salut", ha dit Vergés.





Ha insistit que les visites es realitzaran sota estrictes mesures de seguretat per evitar contagis per coronavirus, en franges horàries concretes i prèvia autorització de centre; i ha explicitat que als familiars que visitin les residències se'ls prendrà la temperatura i hauran de portar mascareta, desinfectar les seves sabates abans d'entrar i rentar-se les mans.









DESESCALADA EN TRES FASES





La consellera ha anunciat també un sistema de classificació per a les residències de gent gran que servirà per ordenar la seva desconfinament i la viabilitat de les visites: una categoria verd --residències sense casos--, una taronja --amb algun positiu, però sectoritzat i aïllat--, i una vermella --centres amb positius i alt risc de contagi--.





A més de permetre les visites a les residències en fase verda, Vergés ha indicat que en aquests centres i en els que estiguin en fase taronja "augmentarà la convivència interna", i que en la fase 2 es recuperaran els serveis externs no són essencials, com la perruqueria i la podologia.





Vergés ha xifrat en 472 les residències de categoria verd, 392 a les de categoria taronja, 103 les vermelles i 83 les que encara s'està estudiant la seva situació; tot i que ha declarat que aquest és "un protocol i plantejament viu", i que els centres de la tercera edat pujaran o baixaran de categoria segons el criteri dels seus professionals i d'experts de la conselleria.





"Estem treballant perquè totes les residències vagin cap al color verd i per poder garantir que es puguin fer visites al més aviat possible garantint les mesures de seguretat", ha manifestat Vergés, que ha reconegut la importància de les visites de familiars per a la salut dels interns, tal com li han traslladat les residències i familiars.





TORNADA A LA NORMALITAT





A preguntes dels periodistes, Vergés ha indicat que la Generalitat manté la gestió i control de 12 residències de gent gran a Catalunya, tot i que ha reiterat que es tracta d'una situació "temporal", i ha detallat que el pla també preveu el retorn als centres de les 753 persones que es van traslladar a viure amb un familiar a l'esclatar la crisi.





El retorn, ha explicat la consellera, s'autoritzarà només a les residències en fase verda i després sotmetre a l'usuari a un test PCR que doni resultat negatiu en coronavirus, després del qual l'ancià haurà de passar un període d'aïllament de 14 dies dins el mateix centre.





Per la seva banda, la directora Assistencial de l'Atenció Primària i responsable de les residències catalanes durant l'epidèmia, Yolanda Lejardi, ha afegit que el pla de desescalada en els centres de gent gran s'estén a residències de discapacitats i equipaments similars, tot i que "perfilant el pla segons les persones que visquin a cada centre".