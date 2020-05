Simón adverteix "petits rebrots" en algunes províncies

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, s'ha mostrat sorprès pels problemes i incongruències en les dades ofertes per Catalunya en relació a l'evolució de l'epidèmia tant en el dia d'ahir com aquest divendres, i ha advertit que estaran molt pendents perquè "no és fútil que no es pugui saber que està passant realment ara mateix" allí.





"El problema d'ahir i el d'avui ens ha sorprès també a nosaltres. Estem intentat entendre el problema que hi ha hagut amb les seves dades, i tant l'autoritat de Salut Pública de Catalunya com el Ministeri de Sanitat haurem d'estar molt pendents del que succeeix perquè no és fútil que no puguem saber que està realment passant ara mateix a Catalunya", ha asseverat durant la roda de premsa en el Palau de la Moncloa.





"PETITS REBROTS"





Així mateix, Simón ha comentat que ja s'han produït "petits rebrots" del nou coronavirus en algunes províncies espanyoles, si bé ha assegurat que s'han pogut contenir.





En la roda de premsa diària, Simón ha informat que aquests rebrots no han tingut un "impacte real" en l'evolució de les diferents províncies i que cap ha superat la desena de casos. A més, ha comentat que la majoria dels casos havia tingut símptomes des de feia temps, de manera que els rebrots han estat "encara més petits".





Malgrat això, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha assegurat que la situació actual de l'epidèmia del coronavirus a Espanya és "bastant favorable" i que si es mantenen les mesures de precaució i control, s'està "molt a prop "d'aconseguir que el nou coronavirus se situï en nivells "pràcticament imperceptibles" a Espanya.





"Això ens posaria en una situació immillorable per arribar a la nova normalitat que serà diferent però que permetrà dur a terme una activitat pràcticament normal", ha comentat Simón, per explicar que entre el 10 i el 23 d'abril la incidència de virus se situava entre els 102 casos per cada 100.000 habitants, entre el 24 i el 7 de maig de 40 casos per cada 100.000 habitants i del 8 al 21 de maig del 15,6.









Així mateix, l'expert ha subratllat que en els últims set dies hi ha províncies a Espanya que han notificat entre zero i cinc casos, si bé a Soria s'han registrat entre 20 i 25 casos o en Teruel 15.





"Han estat brots molt concrets, en zones rurals molt concretes que han estat perfectament controlades. Els nombre de casos a Espanya van bé i gràcies a l'acció més detallada dels sistemes de vigilància estem detectant casos abans, permetent així realitzar accions molt localitzades en punts molt concrets", ha argumentat.





Ara bé, Simón ha mostrat la seva preocupació amb els problemes en la notificació de dades que està tenint Catalunya, ja que aquest dijous no va poder notificar les xifres de morts i aquest divendres ha notificat més morts de dies previs pendents d'assignació data de defunció.