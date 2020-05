Ultimàtum de Simón al Govern pel caos en la recopilació de les dades

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, s'ha mostrat sorprès pels problemes i incongruències en les dades ofertes per Catalunya en relació a l'evolució de l'epidèmia tant en el dia d'ahir com aquest divendres, i ha advertit que estaran molt pendents perquè "no és fútil que no es pugui saber que està passant realment ara mateix" allí.





"El problema d'ahir i el d'avui ens ha sorprès també a nosaltres. Estem intentat entendre el problema que hi ha hagut amb les seves dades, i tant l'autoritat de Salut Pública de Catalunya com el Ministeri de Sanitat haurem d'estar molt pendents del que succeeix perquè no és fútil que no puguem saber que està realment passant ara mateix a Catalunya", ha asseverat durant la roda de premsa en el Palau de la Moncloa.





LA GENERALITAT ES DEFENSA





La Conselleria de Salut de la Generalitat ha assegurat que "no hi ha cap zona" a Catalunya en la qual la pandèmia del coronavirus estigui evolucionant pitjor i de manera diferent a l'esperat, ha sostingut en un comunicat.





El departament ha remarcat que desconeix "a quina zona de Catalunya" s'ha referit Simón perquè el Govern no li ho ha comunicat, després de mantenir una reunió bilateral el dijous.





"Considerem que, si el Ministeri creu que aquesta zona existeix, l'hauria d'haver comunicat ahir mateix. (El departament de) Salut, com no pot ser d'una altra manera i pel bé de tota la societat, seria el primer a indicar l'existència d'alguna zona del país on l'evolució de les dades fos pitjor de l'esperada", ha justificat el departament d'Alba Vergés.









"PETITS REBROTS"





Així mateix, Simón ha comentat que ja s'han produït "petits rebrots" del nou coronavirus en algunes províncies espanyoles, si bé ha assegurat que s'han pogut contenir.





En la roda de premsa diària, Simón ha informat que aquests rebrots no han tingut un "impacte real" en l'evolució de les diferents províncies i que cap ha superat la desena de casos. A més, ha comentat que la majoria dels casos havia tingut símptomes des de feia temps, de manera que els rebrots han estat "encara més petits".





Malgrat això, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha assegurat que la situació actual de l'epidèmia del coronavirus a Espanya és "bastant favorable" i que si es mantenen les mesures de precaució i control, s'està "molt a prop "d'aconseguir que el nou coronavirus se situï en nivells "pràcticament imperceptibles" a Espanya.