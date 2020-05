El govern de Torra no renova el concert a 11 escoles que diferencien per sexe

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha denegat la renovació d'unitats concertades a 11 escoles catalanes que diferencien per sexe, però els ha concedit un any de pròrroga, segons recull la resolució per a la renovació provisional dels concerts educatius de Primària, publicada aquest divendres al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).









Fonts d'Educació han assegurat que la resolució renova els concerts de Primària que expiraven per sis cursos; i s'han aprovat provisionalment la modificació dels grups concertats dels nivells educatius que tenen concert en vigor i no s'esgoten el proper curs --segon cicle d'Infantil i ESO-.





A les escoles que segreguen per sexe, per tal d'assegurar la coeducació en tot el Servei d'Educació de Catalunya --que inclou l'escola pública i concertada--, el Govern no renova els concerts d'aquests centres.





Però, per a garantir l'escolaritat gratuïta d'aquest alumnat, ha concedit una pròrroga d'un any en el concert de Primària, que aquest curs acaba, "especialment tenint en compte que l'estat d'alarma ha significat la interrupció o retard de processos informatius i administratius ".





Les mateixes fonts han assenyalat que "així, si aquestes famílies volen escolaritzar els seus fills de forma gratuïta, sabran que és l'últim curs on podran fer-ho en aquests centres".





Els centres als quals no es renova el concert de Primària però es prorroga un any són Canigó de Barcelona, Bell-lloc del Pla de Girona, Les Alzines de Girona, Pineda de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Xaloc de L' Hospitalet de Llobregat, Institució Lleida, Campjoliu de l'Arboç (Tarragona), Institució Tarragona de Reus (Tarragona), la Vall de Sabadell (Barcelona), La Farga de Sant Cugat i Viaró de Sant Cugat (Barcelona).





LLEIS

En la resolució, Educació assenyala que la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) disposa que els centres que presten el servei d'educació de Catalunya "han de prestar-lo complint el principi de coeducació per mitjà de l'escolarització mixta, que ha d'ésser objecte d'atenció preferent ".





També assenyala que la Llei Orgànica d'Educació (LOE) disposa que no constitueix discriminació l'admissió dels alumnes i les alumnes o l'organització de l'ensenyament diferenciat per sexes sempre que l'ensenyament que imparteixin es desenvolupi de conformitat amb el que disposa la Convenció relativa a la lluita contra les discriminacions en l'esfera de l'ensenyament de la Unesco.





Un dels seus articles, assenyala la Generalitat, disposa que en cap cas l'elecció de l'educació diferenciada per sexes pot implicar per a les famílies, els alumnes i les alumnes i els centres corresponents "un tracte menys favorable ni un desavantatge a l'hora de subscriure concerts amb les administracions educatives o en qualsevol altre aspecte ", i els centres han d'exposar en el seu projecte educatiu les raons educatives de l'elecció de sistema així com les meidas acadèmiques que desenvolupen per afavorir la igualtat.





El departament va requerir el 3 de març a aquests centres perquè en el 10 dies aportessin el projecte educatiu de centre i al·leguessin "les raons pedagògiques en què fonamenten l'elecció del model d'educació diferenciada per sexes".





El reial decret de l'14 de març que va declarar l'estat d'alarma per Covid-19 va suspendre els termes i va interrompre els terminis administratius abans de la finalització d'aquest termini de 10 dies per aportar la documentació sol·licitada.





"Atès que no s'ha pogut acreditar el compliment de les raons educatives de l'elecció d'un model d'escolarització diferenciada per sexe, ni l'adopció de mesures acadèmiques necessàries per garantir que aquesta organització diferenciada no constitueixi un impediment a la igualtat, tal com estableix la LOE, no es pot aprovar la renovació del concert ", assenyala la resolució.