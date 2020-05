Detinguda la líder del grup neonazi Hogar Social Madrid a les protestes de Ferraz

La líder del col·lectiu Hogar Social Madrid, Melissa Domínguez, ha estat detinguda aquest divendres per agents de la Policia Nacional durant les protestes contra el Govern de Pedro Sánchez que han tingut lloc davant de la seu del PSOE al madrileny carrer de Ferraz.









La portaveu d'aquest grup ultra ha estat arrestada davant de la seu nacional dels socialistes durant la 'cassolada' contra l'Executiu acusada d'un delicte de resistència o desobediència a l'autoritat, segons han indicat fonts policials.









La detenció de Melissa Domínguez s'ha produït quan agents de la Policia Nacional han instat els membres d'aquest col·lectiu ultra a retirar uns cartells que portaven durant la protesta en què es podia llegir '900.000 persones sense cobrar un ERTO'.





"Diversos manifestants han estat identificats i multats, i un d'ells detingut el protestar per l'abús policial", ha indicat Hogar Social Madrid en el seu compte de Twitter.





Desenes de persones s'han tornat a concentrar aquest divendres davant la seu de l'PSOE per protestar per la gestió de Govern de Pedro Sánchez a la pandèmia del coronavirus. Per setè dia consecutiu, els congregats, en menys nombre que dies anteriors i davant un fort dispositiu policial, han portat a terme una 'cassolada' i han llançat crits de dimissió contra l'Executiu.





Sobre les 21.00 hores, un grup de ciutadans s'ha tornat a manifestar però, tal com ha passat en els últims dies, la presència policial ha impedit que els congregats envaïssin la calçada i tallessin aquest tros de la via al trànsit de cotxes. D'aquesta manera, s'han evitat les concentracions de persones, limitant el moviment dels ciutadans a les voreres.





Així, la seguretat a la zona s'ha reforçat amb el pas de la setmana, amb una major presència policial i 'lleteres' de la Policia Nacional davant de la seu dels 'socialistes'. A més, s'ha notat una menor presència de persones a la manifestació d'aquest divendres, tot i que en la majoria de casos portaven cassoles amb les que provocaven forts sorolls per mostrar la seva indignació amb la política de Govern en la crisi sanitària.





La majoria d'ells anaven vestits amb la bandera d'Espanya, amb ensenyes de diferent mides. Entre els lemes, crits de 'govern dimissió', 'Coletas a presó --en referència al vicepresident Pablo Iglesias--', 'Sánchez dimissió', 'llibertat' i 'fora, fora'.





Els manifestants, a més, s'anaven barrejant amb altres ciutadans que aprofitaven per passejar o fer esport. També des dels balcons i finestres dels habitatges del carrer Ferraz, molts veïns han volgut compartir la protestes amb els ciutadans que es trobaven a l'exterior.





A l'edifici situat enfront de la seu del PSOE, els veïns han despenjat des de les finestres una pancarta en què es podia llegir: 'Mort. Mentida. Misèria. Censura ', acompanyat de la frase' Vota PSOE / Sent Veneçuela 'i una al·lusió a canal de Youtube Estat d'Alarma.