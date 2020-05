ERC es pregunta "què val la signatura" socialista després de la ruptura del pacte amb EH Bildu

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat que no entén la "rectificació" del PSOE després de l'acord amb Unides Podem i amb EH Bildu per derogar la reforma laboral, i s'ha preguntat "què val la paraula i signatura" socialista. "¿Quan tinguem un paper signat servirà o no?", Ha qüestionat.









Així mateix, ha sostingut que a ERC li consta que el compromís del PSOE amb la "taula de negociació" de Catalunya segueix "en peu", però la formació republicana ha insistit en la necessitat de fixar una data.





En declaracions a Ràdio Euskadi, Vilalta ha analitzat les relacions que manté la seva formació amb el PSOE i la possibilitat de donar el seu suport a una hipotètica pròrroga de l'estat d'alarma.





En aquest sentit, ha reconegut que les relacions d'ERC amb els socialistes no estan trencades, però sí "distants" després que el POSE hagi "decidit comptar i pactar amb Ciutadans" per prorrogar l'estat d'alarma.





Segons la seva opinió, el president de Govern, Pedro Sánchez, no segueix una "línia constant" de tal manera que, "en funció de la situació, busca uns o altres". "En aquest cas ha preferit el soci que li ha sortit més barat, Ciutadans, i així no atendre les peticions que fèiem des d'ERC", ha criticat.





Segons ha defensat, ERC sempre negociarà però el PSOE ha de ser conscient que "no tindrà els nostres vots a canvi de res". Per això, ha advertit que en pròximes converses per prorrogar l'estat d'alarma mantindran les seves demandes que inclouen un retorn de les "competències a Govern de la Generalitat, facilitar la conciliació de les famílies amb un permís retribuït, ajudar els ajuntaments i concretar una data de la taula de negociació entre Catalunya i l'Estat Espanyol ".





En aquest sentit, ha subratllat que "a mesura que s'avança en el desconfinament és l'hora de seure a parlar del conflicte polític i de com ho vam superar".





"Ens consta que el compromís de Govern amb la taula de negociació segueix en peu. Nosaltres tampoc diem que ha de ser ja perquè la prioritat és superar la situació d'emergència però demanem fixar un horitzó que no han volgut concretar, tot i que ens consta que el compromís segueix vigent ", ha assenyalat, per afegir que el fet que ja existís una data per a la seva celebració" ajudaria a concretar el compromís d'ERC ".





PSOE-UP-BILDU

Qüestionada per l'acord assolit aquesta setmana per PSOE, Unides Podem i EH Bildu, Vilalta ha destacat que parla de qüestions com la derogació de la reforma laboral per la qual cosa s'ha congratulat pel mateix.





No obstant, ha reconegut que ERC ni entén ni comparteix les "rectificacions" al cap d'unes hores dutes a terme pels socialistes que "debilita la posició del PSOE". "Què val la seva paraula i signatura? ¿Quan tinguem un paper signat servirà o no?", S'ha preguntat.