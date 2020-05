Hertz es declara en suspensió de pagaments per l'impacte del Covid-19

L'empresa de lloguer de vehicles Hertz ha presentat una declaració voluntària de suspensió de pagaments com a conseqüència de l'impacte del coronavirus en el seu negoci i després de no haver pogut dur a terme una reestructuració del seu deute, segons ha informat la corporació en un comunicat.









Hertz ha optat per acollir-se a la protecció del Capítol 11 de la Llei de Fallides dels Estats Units per a algunes de les seves filials tant als Estats Units com al Canadà, tot i que assegura que compta amb 1.000 milions de dòlars (917 milions d'euros al canvi actual) de liquiditat per continuar amb les seves operacions actuals.









La companyia no ha tingut més remei que optar per aquesta mesura després que aquest divendres vencés l'ampliació del termini atorgada per les entitats creditores per arribar a un acord en relació amb una reestructuració del seu deute i evitar, d'aquesta manera, la fallida.





La multinacional, amb seu a l'Estat de Florida, va explicar que s'ha vist abocada a aquesta situació per l'impacte "sobtat i dramàtic" que ha tingut la crisi del coronavirus sobre la demanda de vehicles de llogui r, el que ha motivat una " abrupta "reducció en els seus ingressos i en les reserves.





Hertz va recordar que va prendre immediatament mesures per protegir la salut dels seus empleats i clients, a el temps que va reforçar la seva liquiditat. Tot i això, ha indicat que la incertesa sobre quan es recuperaran les vendes i en relació amb la reobertura del mercat de vehicles usats ha motivat que la companyia hagi hagut de declarar-se en suspensió de pagaments.





"La reorganització financera proporcionarà a Hertz un camí cap a una estructura financera més sòlida que millori la posició de la companyia de cara a el futur a mesura que navega en el que podria ser un viatge prolongat cap a la recuperació econòmica engloba l", va explicar la multinacional nord-americana .





LES OPERACIONS INTERNACIONALS NO ESTAN AFECTADES

D'altra banda, l'empresa ha indicat que la declaració de suspensió de pagaments només engloba les seves filials als Estats Units i Canadà, pel que els seus principals regions operatives, entre les quals s'inclouen Europa, Austràlia i Nova Zelanda, no estan afectades.





Així mateix, Hertz va assenyalar que les franquícies que no són propietat de l'empresa tampoc estan incloses en el capítol 11 de la Llei de Fallides dels Estats Units, a el temps que va confirmar que tots els seus negocis segueixen operant i oferint servei als clients.





D'aquesta manera, les firmes Hertz, Dollar, Thrifty, Firefly, Hertz Car Sales i Donlen segueixen treballant i va confirmar que les reserves de vehicles, així com els descomptes i els programes de fidelització segueixen el seu curs habitual.





Davant d'aquesta situació, el president i conseller delegat de la corporació, Paul Stone, va afirmar que Hertz compta amb un segle d'història i va recordar que l'entitat va iniciar l'any actual amb xifres "sòlides" de facturació.





"Amb la gravetat de l'impacte de Covid-19 en el nostre negoci i la incertesa de quan es recuperarà el turisme i l'economia, necessitem prendre mesures addicionals per capejar una recuperació potencialment prolongada", ha assenyalat Stone.





A més, ha apuntat que la declaració de suspensió de pagaments protegirà el negoci i permetrà continuar amb les operacions de la companyia, oferint servei als clients, mentre disposa de temps per establir una base financera sòlida per al futur i per superar la pandèmia del coronavirus.





L'empresa de lloguer de vehicles anunciar a finals del passat mes d'abril l'acomiadament d'aproximadament 10.000 empleats a Amèrica del Nord, a causa de les conseqüències que la pandèmia mundial de coronavirus està provocant en el seu negoci.





Hertz, que va substituir a la seva presidenta i consellera delegada, Kathryn V. Marinello, fa menys d'una setmana, va registrar unes pèrdues netes atribuïdes de 356 milions de dòlars (329 milions d'euros) durant el primer trimestre d'aquest any, fet que suposa més de duplicar les seves números vermells en comparació amb els 147 milions de dòlars (135.800.000 d'euros) que va perdre en el mateix període de 2019.