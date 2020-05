Comença la protesta de Vox a Madrid amb centenars de manitestantes en els seus vehicles demanant "llibertat"

La manifestació de Vox a Madrid ha començat al voltant de les 12:00 hores d'aquest dissabte amb centenars de participants des dels seus vehicles particulars demanant "llibertat" a Govern de Pedro Sánchez així com la dimissió de tot l'Executiu per la seva gestió per la crisi de l'coronavirus.









El líder de Vox, Santiago Abascal, ha donat el 'tret' de sortida des de l'autobús descapotable que es troba a la capçalera de la manifestació i en què es troben diversos dirigent del partit com Javier Ortega-Smith, Rocío Monestir i Iván Espinosa dels Monteros.





Els manifestants han començat a omplir el passeig de Recoletos, a Madrid, des de les 11:00 hores i s'han amuntegat amb els seus vehicles particulars --motos, furgonetes, cotxes-- i amb banderes d'Espanya, pancartes i fins i tot alguna bandera de la legió.





En aquestes pancartes es podien llegir missatges contra el cap de l'Executiu, a l'qui algun fins i tot li acusava d'ocultar la xifra real de morts pel coronavirus i demanaven la "dimissió en bloc" de tot el Govern.





Sota un so incessant de 'clàxons' han anat desfilant els vehicles per la plaça de Colón i es dirigeixen cap al carrer Goya, per posteriorment aparèixer per Serrano, baixar pel cèntric carrer Alcalá i acabar a la plaça de Cibeles.